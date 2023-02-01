Dolap, yaklaşık 25 milyon ürünü yeni sahipleri ile buluşturdu

İkinci el ürün platformu Dolap'ta kullanıcılar 2022 yılında yaklaşık 25 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Toplam satıcı sayısı 3,5 milyona ulaşırken, platformda 1.3 milyon bireysel kullanıcı ilk kez satış yaptı.

Türkiye'nin önde gelen ikinci el ürün platformlarından Dolap, 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. Platformda kullanıcılar 2022 yılında yaklaşık 25 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. 2022 yılında 1.3 milyon bireysel kullanıcı ilk kez platform üzerinden satış yaptı. Platformun toplam satıcı sayısı 3,5 milyona ulaşırken, 2 milyon kişi ise hem alıcı hem satıcı olarak platformda yer aldı. Kullanıcılarının büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan platform, kadınlara ve ailelerine ekonomik ve sosyal faydanın yanı sıra yeniden kullanım ile döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor.

En fazla satış yapılan kategori ‘Kadın Giyim ve Aksesuar' oldu

Yapılan açıklamaya göre platformda, Kadın Giyim ve Aksesuar, Bebek ve Çocuk, Ev ve Yaşam, Erkek Giyim ve Aksesuar, Elektronik olmak üzere 5 farklı kategori bulunurken, bu kategoriler arasında 2022 yılının lider kategorisi ‘Kadın Giyim ve Aksesuar' oldu. Alıcı ve satıcı arasında etkileşim sağlayan pek çok özelliği platform, hem avantajlı fiyatlara ulaşmayı hem de eğlenceli bir alışveriş deneyimi sunması ile öne çıkıyor. En yaygın olarak tercih edilen ‘ürün beğenme' özelliği ise etkileşimin ana unsurlarından biri olarak yer alıyor.

Eylül kampanyalarıyla birlikte Dolap üzerinden 500 bin ürün yeni sahipleriyle buluştu

Toplamda 10 adet kampanya düzenleyen platformda en önemli kampanya dönemi Eylül olarak ön plana çıktı. Eylülde Kazandıran Alışveriş Günleri kampanyası ile 500 binden fazla ürün satıldı.