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Dolarda sert düşüş

Güne 8,1900 liradan başlayan dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamaların ardından 7.

Güne 8,1900 liradan başlayan dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların ardından 7.87 seviyesini gördü.



Güne 8,1900 liradan başlayan dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların ardından 7.87 seviyesini gördü. Cumhurbaşkanı konuşmasında yeni yönetimlere destek açıklaması ile dolar 8 TL'nin altına geriledi. Ayrıca doların gerilemesinde BDDK'nın swap ve türev işlemlerdeki normalleşme adımlarının da etkisi görülüyor.

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