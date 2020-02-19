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Doların faiz kararına ilk tepkisi

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından Dolar/TL sınırlı yükselişe geçti.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından Dolar/TL sınırlı yükselişe geçti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürmesinin ardından Dolar/TL kuru yükselişe geçti. Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 10.75'e çekti. Faiz kararı açıklanmadan önce 6,05 seviyesinden işlem gören Dolar/TL paritesi kararın ardından sınırlı bir yükselişe geçti. Parite yüzde 0.30'luk yükselişle 6,08 düzeyine çıktı.

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