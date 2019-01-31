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Dolar/TL 5,20'nin altında

FED’in faiz kararıyla TL karşısında düşüş eğilimine giren dolar, 5,17 seviyelerine indi.

FED'in faiz kararıyla TL karşısında düşüş eğilimine giren dolar, 5,17 seviyelerine indi.



Dün akşam FED'in faiz oranlarında değişikliğe gitmemesini duyurmasıyla güne düşüş trendiyle 5,23 seviyelerinde başlayan dolar, TL karşısında azalışını sürdürüyor. Parite yüzde 1'e yaklaşan düşüşle 5,20'nin altına geriledi. Kur şu sıralarda 5,18 düzeyinde bulunuyor.



Euroda da dolardaki azalışa paralel şekilde bir düşüş söz konusu. Güne 6,08'lerde başlayan euro 5,95 düzeyine kadar geriledi. Euro/TL şu sıralarda 5,96 seviyesinden işlem görüyor.

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