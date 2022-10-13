Dolmuştan poşetle sarkarak yolculuk etti

Merter'de seyir halinde olan bir dolmuştaki vatandaşlardan biri, tıka basa dolu olan araçtan sarkarak yolculuk etti. Bir eliyle büyük bir poşet tutan diğer eliyle de aracın demirine tutunan şahıs pes dedirtti.

Güngören Merter'de dün öğle saatlerinde trafikte seyir halinde olan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndü. Cadde üzerinde seyreden 34 M 4126 plakalı minibüsün vatandaşları tıka basa doldurarak yolculuk etti. Yolculuk esnasında vatandaşların biri bir eliyle büyük bir poşet tutup diğer eliyle aracın demirine tutundu. Vatandaşların ölümle burun buruna yolculuk ettiği o anlar ise kameralara yansıdı.