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Dolunaylı İstanbul manzarası görenleri mest etti

İstanbul Boğazı’nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.

İstanbul Boğazı'nda akşam beliren dolunay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle de birleşince görenleri mest etti.


İstanbul Boğazı'nda akşam gezintiye çıkan vatandaşlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzelliğiyle birleşen dolunay manzarasının keyfini yaşadı. İstanbul sırtlarında yavaş yavaş belirerek, köprü manzarasıyla birleşen dolunay görenleri mest etti. Vatandaşlar bu anları fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

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