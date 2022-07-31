Domagoj Vida'nın yeni adresi AEK

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'ya transfer oldu.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK Atina, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta olan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Domagoj Vida ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. 2024 yılına kadar kendini sarı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Hırvat oyuncunun, Yunan medyasında yer alan bilgilere göre başkent ekibinden yıllık 1.9 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

2018 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımla çıktığı 163 maçta 16 gol ve 1 asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.