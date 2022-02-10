Domenec Torrent, Beşiktaş - Göztepe maçını takip etti

Sarı-kırmızılılar, 26. haftada deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Göztepe'yi ağırladığı mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de izledi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Torrent, Yardımcı Antrenörleri Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa ile birlikte takip etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.