Domenec Torrent: "Final gibi ciddiye aldığımız bir maç"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı için, "Takımla birlikte hareket etmemiz çok önemli. Bireysel oynamaya kalkarsak başımız derde girebilir. Kompakt hareket etmemiz ve takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta Barcelona'ya aynı şekilde oynamayı planlıyoruz. Final gibi ciddiye aldığımız bir maç" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımın son fiziksel durumuna antrenmanda bakacaklarını ancak oyuncuların iyi çalıştığını ifade ederek, "Beşiktaş maçı bizim için çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en önemli yolu bir önceki maçı kazanmaktır. Benim için bu, Beşiktaş maçıydı. Eğer Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık, onlara karşı daha iyi bir ekiple neden oynamadık diye bana sormuş olacaktınız belki. Bugün göreceğiz. Bugün bütün takım birlikte antrenmana çıkacak. Normal olan bir hafta değildi onlar için. Beşiktaş maçında yorgundular. Barcelona maçından sonra uçak İstanbul'a inemedi. İzmir'de antrenman yapmak durumunda kaldık. Pazar günü geldik ve pazartesi günü maç vardı. Oyuncular fiziken çok çalıştılar. İnanılmaz efor sarf etmeleri gerekti. Yarın da son dakikaya kadar, 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona'dan sonra iki gün içerisinde yolculuğa ve maça çıkacağız. Neyse o. Bu noktada değiştirebileceğimiz bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Barcelona şu anda dünyanın en iyi beş takımından biri"

Barcelona'ya karşı oynamanın çok farklı olduğunu ve Camp Nou'da aldığını sonucun da adil değerlendirilmesi gerektiğini belirten Torrent, "Barcelona gibi bireysel kalitesi üst düzey olan oyunculara karşı oynamak elbette farklı bir şey. Biz mutlaka bir sonraki tura atlamak için çalışıyoruz. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış şekilde olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar bir daha baksın. Bizimle oynadıkları maçtan sonra dört gol atmayı başardılar. Dolayısıyla takımımızın Barcelona'ya yaptığı mücadeleyi adil bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Barcelona şu anda dünyanın en iyi beş takımından biri" diye konuştu.

"Toplu ve birlikte oynamaya dikkat etmemiz gerekiyor"

Barcelona'ya karşı kurgulanan oyun planı için ise İspanyol teknik adam, "Beşiktaş'ta beklerimizi çok ileri oynatma planımız yoktu. Bekler kontraya karşı daha içeride oynuyordu. Bireysel olarak daha üstün olduğunu söyleyebileceğimiz bir takıma karşı oynayacağız. Toplu ve birlikte oynamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sayede başarı sağlayabiliriz. Dünyanın bütün takımları için geçerli bu. Onlara karşı sahada daha geride oynamak zorunda kalıyorlar. Onlara karşı oynadığımızda bazı zor dakikaları geçirmeye hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

"Kendi sahamızda taraftarımız bize çok yardımcı oluyor"

Galatasaray'a yüzde kaç kazanma şansı verdiği sorusuna Domenec Torrent, "Yüzde veremem. Kendi sahamızda taraftarımız bize çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığı anda çok yardımcı oldular. Yarın da mutlaka bize çok destek olacaklar. Onlar bizim yanımızda olduklarında çok daha güçlü oluyoruz. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmak gerekiyor. Gol atma şanslarımız mutlaka olacak. Barcelona'ya karşı kalecimiz başta olmak üzere ilk dakikadan itibaren iyi oynamak gerekiyor. Daha sonra bazı fırsatlardan sonuç alabileceğimize inanıyorum" diye cevap verdi.

Kadroda sakat oyuncu olup olmadığı sorusuna cevaben Torrent, "Sadece Arda Turan sakat olduğu için kadroda yok. Halil'in dün ateşi vardı. Onun hakkında doktorla bir kez daha görüşmemiz gerekiyor. Onun dışında takımın tamamı kadroya dahil olabilecek şekilde hazır bekliyor" dedi.

"Galatasaray'da çok mutluyum"

Barcelona'da teknik direktörlük hayalinin olup olmadığı sorusu ise Domenec Torrent, "Şu anda Galatasaray'da çok mutluyum. Burada olmak beni çok mutlu ediyor. Önümüzdeki üç, dört, beş yıl burada olsam benim için harika olur. Şu anda asıl baktığımız önümüzdeki maç. Galatasaray sonrası bir plan düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

"Kompakt hareket etmemiz ve takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor"

Barcelona gibi bir takıma karşı açık oyunun fayda sağlamayacağını savunan Torrent, "Barcelona'ya karşı açık oyun çok akıllıca olmayacaktır. Takımla birlikte hareket etmemiz çok önemli. Bireysel oynamaya kalkarsak başımız derde girebilir. Kompakt hareket etmemiz ve takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta Barcelona'ya aynı şekilde oynamayı planlıyoruz. Final gibi ciddiye aldığımız bir maç" diye konuştu.

"Takım için en iyilerini seçmem gerekiyor"

Romanya basınından Rumen futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'un ilgili soruya başarılı teknik adam, "Anlıyorum ki Romanya'dansın ve Rumen 2 futbolcudan bahsediyorsun. Senin durumunu anlıyorum ama önümüzde çok önemli bir maç var. Ben özel olarak oyunculardan değil maçtan konuşuyorum. Kadromuzda 28 oyuncumuz var. Kadroyu bu isimler arasından seçmemiz gerekiyor. Hepsinin de oynama durumu var. Her zaman 5 kişiyi dışarıda bırakmam gerekiyor. Takım için en iyilerini seçmem gerekiyor" cevap vererek tamamladı.