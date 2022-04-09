Domenec Torrent'in ikinci derbisi

Torrent ilk derbisinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Domenec Torrent, Türkiye'de ikinci derbi heyecanını yaşayacak. Torrent, ilk derbisinde 14 Mart 2022 tarihinde Nef Stadyumu Beşiktaş karşısında çıktı. Aslan bu derbide sahadan 2-1 galip ayrıldı.

59 yaşındaki teknik, Galatasaray ile Süper Lig'de 11 karşılaşmada görev aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu mücadelelrde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.