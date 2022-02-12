Domenec Torrent'li Galatasaray yine kazanamadı

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent’in yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent'in yönetiminde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'a 1-0 yenildi. Bu maçla birlikte Teknik Direktör Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 5. karşılaşmasına çıktı. Cimbom, söz konusu mücadelelerde 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.