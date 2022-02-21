"Döner Kardeşler" suç örgütünün davasında örgüt liderine 44 yıl hapis

‘Döner Kardeşler' adıyla bilinen ve 2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile tutuklanan suç örgütünün davasında karar açıklandı. Mahkeme örgüt lideri Emirhan Döner'in 44 yıl hapsine karar verdi.

"Döner Kardeşler" olarak bilinen, 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle haklarında iddianame düzenlenip dava açılan ve bir vatandaşa zorla dansöz kıyafeti giydirip fotoğraf çektirdikleri olayla gündem olan 1'i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Emirhan Döner ile diğer sanıklar SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Son savunması sorulan Emirhan Döner, “Ben uzun yıllardır şizofreni tedavisi görüyorum. Bir an başka bir oluyorum başka bir an başka bir kişi oluyorum. İçimde farklı farklı kişilikler var. Ben örgüt kurmadım, yönetmedim, üyesi olmadım. Akıl sağlığım yerinde değildir. Hastaneye sevk edilmek istiyorum. Adli Tıp Kurumuna sevkimin yapılıp rapor alınmasını istiyorum" dedi. Mahkeme sanık savunmasının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti Emirhan Döner'in 'örgüt kurma ve yönetme', 'tefecilik', 'nitelikli yaralama', 'tehdit', 'nitelikli yaralamaya azmettirme', 'hürriyeti tahdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Emirhan Döner'in kardeşi Turhan Döner'in ise 'yaralama', 'tehdit', 'yaralamaya azmettirme', 'hürriyeti tahdit', 'tefecilik', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'örgüt yöneticiliği' suçlarından toplam 34 yıl 10 hapsine hükmedildi. Mahkeme bir kısım sanıkların çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verirken, 5 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti. Mahkeme Emirhan Döner'in tutukluluk halinin devamına, Turhan Döner ve Yunus Tatlı'nın ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner'in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner'in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı da açıklanmıştı. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtilen örgütün üyelerinin, 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner'in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma', ‘silahla kasten yaralamaya azmettirme', ‘hakaret', 'tefecilik', ‘tehdit', ‘birden fazla kişi ile yağma', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', ‘şantaj', ‘örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme' ve ‘suç üstlenme' suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.