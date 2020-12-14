Döner zinciri, pandemi sürecinde şube sayısını arttırdı

Reis Döner, hazır döner sektöründe üretim ve satış mağazaları zinciriyle büyümeye devam ediyor. 2020 yılında Türkiye'nin farklı noktalarında açtığı şubeler ile dönersevenlere ulaşan markanın, pandemi döneminde şube sayısını arttırdığı belirtildi. Yapılan çalışmalar hakkında Reis Döner CEO'su Cengiz Alptekin açıklamalarda bulundu.

Cengiz Alptekin hedeflerinin Türkiye ve yurtdışındaki dönerseverlere kendi konseptlerini ulaştırmak olduğunu belirterek, “Firmamız 2016 yılı başlarında kuruldu. İlk günden itibaren hedefimiz; güvenilir, hijyenik şartlarda üretim yapıp, sağlıklı ve lezzetli döner çeşitlerini uygun konseptle önce yatırımcılara sonra da halka ulaştıran bir marka olmaktı. Bunu da başardık. Markamız bugün 2 bin 200 metrekare kapalı alan üretim tesisiyle hızla artan şube sayısı ve 500 çalışanıyla sektörün vazgeçilmez bir markası konumuna geldi” dedi.

“Pandemi sürecinde şube sayısını arttırdık”

Pandemi sürecinde şube sayısını arttırdıklarını dile getiren Alptekin, “Pandemi sürecinde birçok sektörde duraklama, yavaşlama oldu. Ancak biz daha güçlü bir şekilde bu süreçten alnımızın akıyla çıktık. Salgın döneminde yaşanan daralmaya rağmen şubelerimizde asgari düzeyde personel ile müşterilerimize paket servis ve gel al hizmetleri ile hizmet vermeye devam ettik. Güvenilir gıdanın öneminin salgın döneminde daha iyi anlaşıldığını gördük. Başlangıcından beri ana hedefimiz sağlık, hijyen ve güvenilir gıda üçlemesini lezzet ile buluşturmak idi. Bunu da başardık. Şeffaf ve güvenli hizmet anlayışı ile yola çıktık. Şubemizi açan yatırımcılar kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden şube sayımız her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

“Franchiese bedeli almıyoruz”

Franchiese konusuna değinen Alptekin, “2020 yılında yakaladığımız büyümenin yanında 2021 yılında daha agresif bir büyüme yakalayacağımızı öngörüyoruz. Bu güçlü çıkışın vermiş olduğu enerjiyle hemen Anadolu'nun bütün illerinde hizmet vermeyi gündemimize aldık. Mağaza sayımızı Türkiye genelinde 100'lü rakamlara taşımak için talepleri inceliyoruz. Logomuzun değişimi ile başlayan süreç konsept değişikliği ile devam ediyor. Türkiye'nin her şehrinde şubemiz olacak. Reis Döner olarak franchising yatırımcımızdan bedel almayacağız, kazandırma odaklı bir yapı oluşturduk” açıklamasında bulundu.

Alptekin sözlerini şöyle tamamladı: “Marka olarak işletmelerin kazanımlarının makul seviyede olması ve dönerseverlerin sağlıklı ve güvenilir dönere ulaşması konusunda titizlikle, taviz vermeden hareket ederek çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Bu ayrıcalığı bilen sektörün aktörleri tarafından birçok ödülle de takdir ediliyoruz. 2018 yılında Altın Marka, yine aynı yıl Avrasya Ödülleri ile takdir edildik. Şimdi de 2020 Yılı En İyi Gıda Firması Ödülü'ne layık görüldük. Heyecanımızı sürekli yukarıya taşıyan döner severlerle minnettarız. Bizim için en büyük ödül dönersever tüketicilerimizin takdiridir”.