Dönerciler yasakların kalkması bekliyor

Pandemi yasakları süresince döner satış noktaları, ‘Gel al' ve ‘Paket servis' ile ayakta kalmaya çalışırken bir yandan da yasakların sona ermesini bekliyor.

Covid-19 salgını Dünyada ve Türkiye'de yaşamı tehdit ederken, ekonomileri durma noktasına getirdi. Pandemi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörü olumsuz etkiledi. Kafe, restaurant ve yiyecek satış noktaları kapatılması neticesinde ekonomik sıkıntılara maruz kaldı. Pandemi yasakları süresince döner satış noktaları, “Gel al” ve ‘Paket servis' ile ayakta kalmaya çalışırken bir yandan da yasakların sona ermesini bekliyor.

“Başvurular e-devlet üzerinden yapılsın”

Yasakların bir an önce sona erdirilmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirten Uluslararası Döner Federasyonu(UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, pandemi döneminde Döner sektörünün büyük bir çıkmaza girdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Döner sektörü bir senedir üreticisiyle, satıcısıyla, çalışanıyla ve sektöre lojistik destek sağlayan paydaşlarıyla herhangi bir devlet desteği almadan ayakta durmaya çalışıyor. Devletimizin bu konuda adım atmasını, küçük esnafımızın korunması için e-devlet üzerinden kredi ve destek başvurusu yapmasının önünün açılmasını istiyoruz.

Birçok döner satış noktası kirasını ödeyemediği için personeline maaş veremediği için kapanma yoluna gitti. Sektörün ekonomik olarak yaşadığı bu durumu bir an evvel atlatması için yasakların kontrollü olarak sona erdirilmesinden yanayız.

Uluslararası Döner Federasyonu'nca sahip çıkılan, itibar ve sanayileşme yolunda yukarı doğru bir ivme kazanan geleneksel dönerimiz malesef bu konuda da çirkin saldırılara da maruz kalıyor. Pandemi süresince maske, mesafe ve hijyen konusunda azami dikkat gösteren sektörümüzü karalayan hedef gösteren bazı mihrakların bu algılarını yıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

1 Mart itibariyle uygulamaya geçilecek olan yerinde karar dönemi ile birlikte Döner sektörünün bu konudaki desteği ve hassasiyeti en üst seviyede olacaktır”.