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Donk cezadan sonra ilk maçına çıktı

Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Ryan Donk, Fenerbahçe maçından sonra aldığı 6 maçlık cezasını bitirdi ve ilk maçına da kupadaki Keçiörengücü karşısında çıktı.

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Ryan Donk, Fenerbahçe maçından sonra aldığı 6 maçlık cezasını bitirdi ve ilk maçına da kupadaki Keçiörengücü karşısında çıktı.


Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, ligde Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra yaşanan olaylardan dolayı 6 maç men cezası almıştı. Cezası geçtiğimiz hafta ligde oynanan M. Başakşehir müsabakasıyla bitiren Donk, 6 maçlık aranın ardından ilk karşılaşmasına Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü karşısında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 90 dakika forma giydi.

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