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Donk kırmızı kart gördü

Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Fatih Karagümrük maçının 79.

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Fatih Karagümrük maçının 79. dakikasında kırmızı kart gördü.


Süper Lig'in 34. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayan Galatasaray'da Ryan Donk kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 75. dakikasında orta sahada Ryan Donk'un, Artur Sobiech ile girdiği iki mücadele sonrasında hakem Ali Palabıyık oyunu durduru. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Palabıyık, 79. dakikada Donk'a kırmızı kart gösterdi.

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