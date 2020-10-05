Donuk Fırıncılık Ürünleri TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi

Türkiye'de ilk defa sadece donuk unlu mamül üretimi gerçekleştiren Donuk Fırıncılık Ürünleri, gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarıyla TSE-Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

YILDIZ Holding çatısı altında faaliyet gösteren, SuperFresh 7/24 Fırından ve Ülker Marifet markalarıyla bilinen donuk unlu mamül sektörünün öncü üreticisi Donuk Fırıncılık Ürünleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz şekilde tamamlayarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Tedarik aşamasından son ürün sevkiyatına kadar tüm önlemler alındı

Kurulduğu ilk günden bu yana üretim süreci standartlarını; tedarik aşamasından ev dışı tüketim kanalları ve son tüketiciye kadar detaylı bir şekilde kontrol altında tutan Donuk Fırıncılık Ürünleri'nin Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, “Donuk Fırıncılık Ürünleri olarak Türkiye'nin ilk ‘sadece donuk' unlu mamül üretimini gerçekleştiriyoruz. Yüksek teknolojiye sahip üretim tesisimizle sektördeki liderliğimizi korurken, hammadde alımından son ürün sevkiyatına kadar kalite kontrol süreçlerini yüksek standartlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında Donuk Fırıncılık Ürünleri üretim tesislerinde tüm yasal gereklilikler, ulusal ve uluslararası otoritelerin tavsiyelerine uygun şekilde ilk günden itibaren uygulanıyor. Resmi denetimler sonrasında TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne sahip olmak Donuk Fırıncılık Ürünleri'nin gıda güvenliği alanındaki başarısını bir kez daha tescilledi” dedi.

Donuk Fırıncılık Ürünleri hakkında

Donuk Fırıncılık Ürünleri, 2014 yılında kurulan fabrikası ile Türkiye'nin öncü donuk unlu mamul üreticisidir. Ev dışı tüketim ve perakende sektörlerine hizmet veren DFU, seçkin iş ortaklarının ihtiyaçlarına en üst kalite seviye ve standartlarda çözüm sunmaktadır. Ekmek, simit, poğaca, kruvasan, çörek, kek, kurabiye basta olmak üzere ürün gamında 250'den fazla ürünle sektöre yön vermeye devam etmektedir. Her türlü teknolojide (donuk hamur, fermente donuk hamur, yarı pişmiş, yüzde 80 pişmiş, tam pişmiş) ve müşterinin/tüketicinin talep ettiği son ürünün özelliklerine göre esneyebilen; endüstriyelliği artizanlıkla harmanlayan DFU, Türkiye'nin en büyük fırınlarından biri olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. 2020 yılında hisse ve yönetiminin yüzde 100 Yıldız Holding'e geçmesiyle birlikte; SuperFresh markasıyla perakendede paketli donuk simit, baget ekmek ve poğaca ile dolaplarda yerini almaya başlayan DFU; EDT kanalında da Ülker Marifet markasıyla tüm HORECA kanalına 250'den fazla donuk ürün ile hizmet vermektedir.