Dördüncü kattın düşen adam ağır yaralandı

Kadıköy'de 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen adam ağır yaralandı.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliruhi Sokakta 4 katlı binanın son katında yalnız yaşan Orkun Korkmaz henüz bilinmeyen bir neden evin penceresinden 2 apartman arasında kalan kömürlüğün çatısına düştü. Komşularının bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, acil servis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören görgü tanığı,” Evde otururken ses geldi ve pencereden bakınca düştüğünü gördüm. İtfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdim. İnşallah sağlık durumu iyidir' diye konuştu.