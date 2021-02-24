İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dorsesi üst geçide çarpan hafriyat kamyonu karşı şeritten gelen araca çarptı: 2 yaralı

Arnavutköy’de seyir halindeyken dorsesi açılan hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide çarptı.

Arnavutköy'de seyir halindeyken dorsesi açılan hafriyat kamyonunun dorsesi üst geçide çarptı. Dorsesi kopan kamyon kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.


Olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında Arnavutköy Fenertepe cadddesinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 34 HN 0598 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesi açılarak üst geçide çarptı. Dorsesi kopan kamyon kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen 34 DOY 837 plakalı Volkwogen Polo model araca çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Yılmaz Kızılkaya ve araç sürücüsü Suphi Bayram olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekiciler ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.