‘Dört Anlaşma' sesli kitabı Türkçe olarak yayımlandı

Don Miguel Ruiz'in “Dört Anlaşma” adlı sesli kitabı Türkçe olarak yayımlandı. İlk kez sesli formatta Türkçe olarak yayımlanan kitap, 10 yıldan fazla bir süredir New York Times'ın “en çok satanlar” listesinde bulunuyor.

Kitapseverlerin raflarında özel bir yeri olan kitap, ilk kez sesli formatta Türkçe olarak yayınlanıyor. Kitabın Türkçe sesli versiyonunu yayınlamak üzere münhasır ses haklarına sahip olan ABP Yayınevi, böylece kitapseverlerin tekrar tekrar dinleyebileceği bir başucu kitabını kültür dünyasına kazandırmış oldu.

ABP Publishing Şef Editörü Viktoria Salnikova, “Dört Anlaşma” kitabının ilk kez Türkçe sesli kitap olarak kayıt alındığına dikkat çekti. Görme engelliler başta olmak üzere kitap okumaya vakti olmayanların sesli kitaplara büyük ilgi gösterdiğini belirten Viktoria Salnikova, “Sesli kitaplar son yıllarda büyük ilgi görüyor. Kitapseverler, en çok satan kitapları sesli olarak dinlemek istiyor. Bu sebeple kitapseverlerin başucu kitaplarından olan “Dört Anlaşma” kitabını sesli kitap olarak yayınlamaya karar verdik. Okuyucuyu Toltek bilgeliği ile tanıştıran kitap, kitapseverlerin dijital cihazlarında mutlaka bulunması gereken bir kitaptır. Bu bilinçle Dört Anlaşma'yı Türkçe dilde sesli kitap dünyasına kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kitaplar Türkçe seslendirmeden önce ekibimizle özenli bir araştırma yaptıklarını kaydeden Salnikova, “Türk kitapseverlerin odaklandığı konuları ve kategorileri belirleyerek, kitap seçiminde sorumlu bir yaklaşım sergiliyoruz. Deneyimli yazarlarla, çevirmenlerle ve seslendirme sanatçıları ile işbirliği yapıyoruz. Sesli kitapların her aşamasında editör ekibimiz titiz bir çalışma yapıyor” dedi.