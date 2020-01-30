İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dört katlı metruk binanın en üst katı alev alev yandı

Beyoğlu’nda dört katlı metruk binanın en üst katı alev alev yanarak kül oldu.

Beyoğlu'nda dört katlı metruk binanın en üst katı alev alev yanarak kül oldu. Binanın yanma anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Yangın saat 06.00'da Beyoğlu İlçesi Çukur Mahallesi Yeniçeri Ağası Sokak üzerinde bulunan dört katlı metruk binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye en üst katta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Metruk binanın yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmaların ardından kattaki yangın söndürüldü.


Çıkan yangın sebebiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.