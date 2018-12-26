Dört mevsim İstanbul

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İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Beylikdüzü ve çevresinde ise güneş açtı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, Beylikdüzü ve çevresinde ise güneş açtı.


Anadolu Yakası ilçeleri güne kar yağışı ile başladı. Kar yağışı kentin Anadolu yakasındaki yüksek ilçelerde yoğun şekilde etkisini gösterdi. İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olduğu anlarda Beylikdüzü ve çevresinde açan güneş şaşırttı. Havanın soğuk olmasına rağmen parçalı bulut güneşin etkisi hissedildi.

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