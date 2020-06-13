Dortmund zirve yarışına devam dedi!

Bundesliga'da 31. hafta mücadelesinde Dortmund, Düsseldorf'u deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Almanya Bundesliga'da 31. hafta maçlarının gündüz seansında 5 mücadeleye yapıldı. Liderlik yarışında bulunan Borussia Dortmund, konuk olduğu Fortuna Düsseldorf'u 1-0'lık skorla geçerken zirve yarışından kopmadı ve puanı 66'ya çıkardı. Ligde 17. sırada bulunan ve düşme hattında yer alan Werder Bremen ise Paderborn deplasmanında üç puanı 5-1'lik skorla aldı.

Bundesliga'da günün maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

Paderborn - Werder Bremen: 1-5

Herta Berlin - Eintracht Frankfurt: 1-4

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund: 0-1

Wolsburg - Freiburg: 2-2

Köln - Union Berlin: 1-2