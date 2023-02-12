İhlas Haber Ajansı

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Dorukhan Toköz'den anlamlı hareket

Trabzonsporlu oyuncu Dorukhan Toköz, kendisinin ve Hamsik’in imzalı formasını açık artırmayla satılması Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine hediye etti.

Trabzonsporlu oyuncu Dorukhan Toköz, kendisinin ve Hamsik'in imzalı formasını açık artırmayla satılması Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine hediye etti.


Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, açık artırma ile satılması amacıyla Marek Hamsik'in ve kendisinin imzalı formalarını Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezimize hediye etti. Teşekkürler" denildi.

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