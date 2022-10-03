Dost Hareketi projesinde mama desteği 45 tona ulaştı

Hayvanların yaşam haklarının savunulmasında, iş dünyasında öncülük edenlerden biri olan CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında gönüllülerle birlikte gerçekleştirdiği etkinlikle Silivri'de 500 kilogram mama dağıttı.

CarrefourSA'nın, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) ile 2015 yılında başlattığı Dost Hareketi projesi sokak ve barınaklardaki kimsesiz hayvanlara destek olmaya devam ediyor. Dost Hareketi ile 7 yıldır mama dağıtımı gerçekleştiren market, aynı zamanda Türkiye genelindeki mağazalarında taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünleri de HayKonFed aracılığı ile sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Mama desteğini yüzde 80 artırdı

Dost Hareketi'nin 7'nci yılında da sokak hayvanları için desteğini sürdüren CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen Silivri hayvan barınağı ziyaretinde 500 kg mama dağıtırken, 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla marketin sokak hayvanlarına mama desteği 45 tona ulaştı. Market tarafından 2021 yılında verilen mama desteği ise 25 ton olarak gerçekleşmişti. Böylece, yılın tamamlanmasına 3 ay kala, market mama desteğini geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 oranında artırmış oldu.

Dost hareketi büyüyerek devam ediyor

“Sadece doğaya, çevreye ve tüketiciye değil, hayatımızın bir parçası olan patili dostlarımıza karşı da sorumluluğumuz var” diyen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, “Şirket olarak hayvan dostlarımız için de ‘doğrusu'nu yapmaya devam ediyoruz. 2015 yılından bu yana HayKonFed ile yürüttüğümüz Dost Hareketi'nde mağazalarımızda yer alan yenilebilir tüketim ürünlerinin sokaktaki dostlarımıza ulaşmasını sağlarken düzenlediğimiz kampanyalarla herkesin bu hareketin bir parçası olmasını hedefliyoruz. Böylelikle hem sokak hayvanlarının temiz gıdaya ulaşmasına yardımcı oluyor hem de taze gıdaların atığa dönüşmesini engelleyerek faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Bunların yanı sıra CarrefourSA, HayKonFed çanta satışlarından elde edilen gelirle de HayKonFed'e destek veriyoruz” dedi.

Evcil hayvan ürünlerinde indirim

Yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarına mama desteği sağlamak isteyen hayvanseverler için sık sık mama kampanyaları da düzenleyen market, 7 Ekim'e kadar sürecek olan Tasarruf kampanyasıyla da tüm evcil hayvan ürünlerinde indirim fırsatı sunuyor.