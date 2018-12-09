"Dostluğun Alfabesi”ne çocuklardan büyük ilgi

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Dostluğun Alfabesi” isimli çocuk oyunu kapalı gişe oynadı.

Beşir Ariz'in yazdığı oyunu Ece Şeker yönetti. Oyunda üç ilkokul arkadaşı Hasan, Cenk ve Ela'nın öyküsüne yer verildi. Oyunda, teneffüslerde ve derslerde hiç ayrılmayan üç arkadaşın öğretmenlerinin öğrettiği alfabeye ek olarak kendi dostluk alfabelerini yazıp, tüm okula bu alfabeyi öğretmek istemelerinin öyküsü anlatıldı. Dostluğun alfabesinde sevgi, barış ve hoşgörünün diliyle herkese doğru yol gösterildi. Tek kazananın daima dostluk olduğu oyunda rol alan Gürcan Ali Gül, Şehnaz Bal Gür, Recep Günay, Büşra Çelik ve Sevda Kadan, minik tiyatroseverlerin alkışlarını topladı.