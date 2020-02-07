Dostluk basketbol maçına taşındı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sağlık Sporda, Bağlan Hayata projesi kapsamında Bayrampaşa'ya gelen Litvanyalı misafirleri ile birlikte Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçını tribünden izledi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga ve AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında yürütülen ‘Sağlık Sporda, Bağlan Hayata' projesi için Bayrampaşa'ya gelen Litvanyalı misafirleri ile birlikte ülkemizi Türk Hava Yolları Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes'in Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldiği maçı tribünden izledi. Başkan Aydıner'e Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Gemici de eşlik etti. Anadolu Efes'in rakibini 96-91 mağlup ettiği maçın ardından Başkan Aydıner her iki takımın oyuncularını da tebrik ederek onlara başarılar diledi.

‘Sağlık Sporda, Bağlan Hayata' projesinin ortağı Litvanya'nın Kaunas şehrinin basketbol takımı Zalgiris de Anadolu Efes ile birlikte Türk Hava Yolları Euroleague'de mücadele ediyor.