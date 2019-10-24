Dosya paylaşım servislerine yerli rakip

Hindistan, Amerika, İspanya, Şili ve Meksika pazarında ise hızla büyüyor.

Gündelik hayat ve iş dünyasında kullanılan teknolojiler geliştikçe fotoğraf ve video başta olmak üzere dijital dosyaların boyutu hızla büyüyor. Dosya gönderiminde yetersiz kalan e-maillere çözüm olarak ise dosya paylaşım servisleri imdada yetişiyor. Son yıllarda kullanımı hızla artan küresel servislere alternatif olarak 2015 yılında kurulan yerli dosya transfer servisi sendGB, 169 ülkeden günlük 10 bin tekil kullanıcıya ulaştı.

Dünyanın en büyük şirketlerine 13 dilde hizmet

Bir depolama platformundan ziyade dosya transfer servisi olarak hizmet veren sendGB'ın hali hazırda Türkçe dahil 13 dilde destek sağladığı belirtildi.

Kullanıcılarının yalnızca yüzde 30'unun Türkiye kaynaklı olduğunu aktaran SendGB kurucu ortağı Uğur Çakır, "Yatırım almadan öz kaynaklarımızla bugün hızla büyüyoruz. Hindistan, Amerika, İspanya, Şili ve Meksika bizi en çok tercih eden ülkeler olarak öne çıkıyor. SendGB'yi kullananların çalıştığı şirketler arasında; Samsung, Netflix, BBC, Nissan, Virgin Media, Sony, Siemens, Coca Cola, LG, Bosch başta olmak üzere tüm dünyadan şirketler yer alıyor. Hedefimiz dosya transferinde dünyadaki ilk 3 servisten biri olmak."

5 GB'a kadar dosya paylaşılabiliyor

Türkiye'den ziyade küreselde hızla büyüyen Türk şirket, yabancı rakiplerinden 2 kat daha fazla dosya büyüklüğüne izin vererek 5 GB boyutuna kadar dosyaların ücretsiz olarak paylaşımını sağlıyor. Üstelik aynı anda 500 dosyayı 20 farklı alıcıya gönderebilen servis, 250 mb boyutuna kadar olan dosyaların 90 gün boyunca indirilebilmesini sağlıyor..

Güvenlik hassasiyeti olan kullanıcıların gönderim esnasında ücretsiz olarak parola belirleyebilmesine ek olarak yalnızca şifre sahibi kişilerin dosyaları indirmesine olanak tanıyor. Dileyen kullanıcılar da 1 ile 90 gün arasında belirleyecekleri tarihte dosyaların otomatik olarak silinmesini sağlıyor.

Servis aynı zamanda mobil uygulamaya gerek kalmadan kullanıcıların IOS ya da Android cihazlarıyla mobil tarayıcıları kullanarak kolayca dosya paylaşımına da imkan tanıyor.