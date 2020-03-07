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Douglas Santos ameliyat oldu

Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanda sakatlanan ve sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edilen Douglas Santos, bugün ameliyat edildi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanda sakatlanan ve sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edilen Douglas Santos, bugün ameliyat edildi.


Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı defans oyuncusu Douglas, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Dr. Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas Santos'un en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti.

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