Douglas siyah-beyazlı formayla tanıştı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yeni transferi Douglas, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna girerek ilk kez siyah-beyazlı formayla tanıştı.

Geçen sene Sivasspor'da kiralık forma giyen ve Barcelona ile kontratı sona eren Douglas, dün ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından ikinci 45'de Oğuzhan Özyakup'un yerine sahaya sürdüğü Douglas, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı.