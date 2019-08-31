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Douglas siyah-beyazlı formayla tanıştı

Beşiktaş’ın Brezilyalı yeni transferi Douglas, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna girerek ilk kez siyah-beyazlı formayla tanıştı.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yeni transferi Douglas, Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna girerek ilk kez siyah-beyazlı formayla tanıştı.


Geçen sene Sivasspor'da kiralık forma giyen ve Barcelona ile kontratı sona eren Douglas, dün ilk kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından ikinci 45'de Oğuzhan Özyakup'un yerine sahaya sürdüğü Douglas, Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

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