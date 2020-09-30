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Döviz ve altın alımındaki vergi düşürüldü

Döviz ve altın alım işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 2’ye indirildi.

Döviz ve altın alım işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 2'ye indirildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, döviz ve altın alım işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 2'ye indirildi. Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı Mayıs ayında yüzde 0,2'den yüzde 1'e yükseltilmişti. Kararda, "Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde 1)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirilmiştir" denildi.

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