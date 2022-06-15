DowAksa, bu yıl da ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde yer aldı

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden olan DowAksa, 96 milyon dolarlık ihracatıyla bu yıl da ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' listesinde 236'ncı sırada yerini aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' araştırmasının sonuçları açıklandı. Yalova'da üretim yapan DowAksa, bu yıl da Türkiye'nin ihracat devleri arasındaki yerini aldı. 2021'de toplam 96 milyon dolar ihracat yapan şirket, genel listede tam 33 basamak birden yükselerek 236'ncı sıranın sahibi oldu. Şirket ayrıca sektörel kategoride de 11'inci sıraya yerleşmeyi başardı. DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks, ihracatla Yalova ve Türkiye'ye güç katmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

“Yalova'da 500 kişilik yeni istihdam oluşturacağız”

DowAksa'nın yüksek büyüme ve ihracat potansiyeli taşıdığını kaydeden Parks, “Türkiye'de sadece şirketimiz tarafından üretilen karbon elyaf, ihracattaki stratejik payıyla ülkeye ve Yalova'ya ciddi bir ekonomik destek sağlayıp istihdam oluşturuyor. Dow'un bilgi ve tecrübesi ile Aksa Akrilik'in büyümeye elverişli ortam oluşturan güçlü alt yapısının yanı sıra Ar-Ge konusundaki yenilikçi çalışmalarımız, şirketimizin uluslararası arenada da başarısını kanıtlamasını sağladı. Ürünümüz uluslararası iş ortaklarımızdan çok yoğun talep alıyor. Bu talebi karşılayabilmek adına 117 bin metrekare alana kurulu ve Yalova'da 500 kişiye istihdam oluşturacak yeni tesisimizi, gelecek yıl tam kapasiteyle üretime başlatacağız. Evimiz olan Yalova'ya ve Türkiye'ye üretim, istihdam ve ihracatla her yıl daha fazla destek sunacağız” dedi.