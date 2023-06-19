DowAksa'nın ilk sürdürülebilirlik raporuna ABD'den ödül

Dow ve Aksa Akrilik'in ortak girişimi olan, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen karbon elyaf üreticilerinden DowAksa'nın ilk sürdürülebilirlik raporu, önemli bir uluslararası ödül kazandı.

Faaliyetlerini sürdürürken toplumsal gelişim, ekonomik kalkınma ve çevresel etki dengelerini hassasiyetle göz önünde bulunduran DowAksa, bu kapsamda yürüttüğü çalışmaları ve hedeflerini GRI Standartlarıyla uyumlu olarak hazırlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuoyuyla paylaştı. “Gücün Yeni Tanımı” başlığıyla yayınlanan, 2021 yılını kapsayan Rapor; iletişim tasarımı uzmanlarını ve üretici bireyleri onurlandırmak, ürettikleri işleri kutlamak için düzenlenen, dünyanın en prestijli üreticilik ödülleri arasında yer alan NYX Awards'ta Yıllık Rapor-Tasarım kategorisinde Gümüş (Silver) Ödül'e layık görüldü.

Sürdürülebilirlik ve raporlama danışmanlığı Metsims, rapor tasarımı Editoryal tarafından yapılan DowAksa Sürdürülebilirlik Raporu'nda, şirket tarafından üstün teknolojiyle üretilen ve stratejik bir ürün olan karbon elyafın sağladığı yüksek katma değere vurgu yapıldı. Düşük ağırlık ve yüksek mukavemet özelliği sayesinde çelik, alüminyum gibi metalleri ikame eden karbon elyafın özelliklerinden hareketle raporun tasarım konsepti, biyomimetik yönteminden yararlanılarak oluşturuldu.

“Tüm paydaşlarımız için pozitif değerler oluşturmayı hedefliyoruz”

Şirketin ilk sürdürülebilirlik raporunun uluslararası seviyede bir ödül kazanmasından mutluluk ve gurur duyduklarını dile getiren DowAksa CEO'su Massimo Rebolini, “Şirketimiz büyüme yolculuğunda önemli bir noktaya ulaşmış durumda. Yetenekli ekibimizle birlikte yenilikçi adımlar atarak bu büyüme ivmesini devam ettirmek ve bu süreçte sürdürülebilirlik taahhütlerimizi ileriye taşımak istiyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetişim etki alanlarındaki tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir pozitif değerler oluşturmayı ve bu değerleri yarınlara taşımayı hedefliyoruz” dedi.