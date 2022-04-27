DowAksa'nın yeni entegre tesisinin temelini atıldı

DowAksa'nın 117 bin metrekarelik alana kurulacak yeni entegre tesisi, 2023'te tam kapasiteyle üretime başlayacak. Tesis, Türkiye'nin karbon elyaf kullanan endüstriyel sektörlerdeki payını artıracak.

Katma değerli karbon elyaf kompozit malzeme üreticisi DowAksa, Yalova'da kuracağı yeni entegre üretim tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Ali Dinçkök, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve DowAksa Başkan Vekili Ahmet Dördüncü ve DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks ile şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

DowAksa'nın 117 bin metrekare üzerine inşa edeceği ve 2023'te tam kapasite ile üretime başlaması planlanan bu tesisi ile Yalova'da 500 kişiye yeni istihdam yaratılacağı belirtildi. Tamamlandığında, kısa ve orta vadede rüzgâr enerjisi sektöründe artan talebi karşılayacak kapasiteye ulaşması için önemli bir adım atılacak. Yeni üretim tesisi, aynı zamanda Türkiye'nin karbon elyaf kullanan endüstriyel sektörlerdeki payının arttırmasına katkı sağlayacak.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye'nin stratejik bir üretim üssü olma hedefinde önemli bir yatırım hayata geçiyor. DowAksa, üretim kapasitesini 2,5 kat artırarak ülkemize sağladığı katkıları da yükseltecek. Örnek olacak bu yeni tesisin hızla tamamlanmasını diliyorum” dedi.

Yalova Milletvekili Meliha Akyol da ileri teknoloji gelişimiyle Türkiye'nin ihracatını yükselteceğini ifade etti.

Temel atma töreninde konuşan DowAksa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Dördüncü ise “Bu yatırım katma değerli ihracat ve istihdam olanağı sağlamakla kalmayıp ülkemizin stratejik sektörlerdeki özyeterliliğini de destekleyecek. Yüksek performanslı karbon elyaflarımızla yenilikçi kompozit çözümleri geliştirmeye ve hem yerel hem de globaldeki iş ortaklarımızın hızla yükselen taleplerini karşılamak amacıyla yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks da Ar-Ge kabiliyetleri sayesinde daha büyük rüzgâr kanatları ve daha yüksek enerji verimliliği sağlayan özel bir kompozit profil üretme imkanına sahip olduklarını ifade etti. Kuruşlarının 10. yılında böyle önemli bir yatırıma imza atmaktan dolayı gurur duyduklarını kaydeden Parks, hizmet verdikleri diğer tüm stratejik iş sektörlerine de bu tür çözümler sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Rüzgâr enerjisindeki artan ihtiyacı karşılayacak

Yalova, DowAksa'nın tedarik zinciri ve mevcut üretim tesisiyle; hammadde, enerji ve diğer gereksinimlerde tam entegrasyonu sağlamak için yeni yatırımda stratejik nokta olarak belirlendi. 2024'te tam kapasiteye ulaşması beklenen bu yatırımla; rüzgâr türbini kanatlarındaki karbon elyaf kirişleri önemli miktarda Türkiye'de üretilecek. Böylelikle iç piyasada rüzgâr enerjisi projelerindeki artan ihtiyaçlar karşılanacak. Yeni tesis ayrıca, Türkiye'de karbon elyaf kompozit malzeme kullanan sektörlerin yanı sıra hızla büyüyen global otomotiv endüstrisindeki ihtiyaca da cevap verecek.

DowAksa'nın gerek dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiği gerekse Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik ürettiği çözümler arasında bulunan karbon elyaf takviyeli poliüretan reçine esaslı pultrüze profiller, yeni nesil rüzgâr türbini kanatlarında kullanılıyor. Şirket, daha uzun ve büyük kanatlar için özel geliştirdiği pultrüzyon üretim teknolojisi sayesinde uluslararası rüzgâr enerjisi sektörüne daha fazla tasarım özgürlüğü, hafiflik ve maliyet avantajı sunuyor.