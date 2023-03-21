Down sendromlu çocuklar Deprem ve Trafik Eğitim Parkı'nda keyifli vakit geçirdi

Çocuklar, deprem esnasında yapılması gerekenleri ve trafikte uyulması gereken kuralları uygulayarak öğrenme fırsatı buldu.

Sultangazi Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenledi. İlçede ikamet eden özel çocuklar, aileleriyle birlikte Sultangazi Deprem ve Trafik Eğitim Parkı'na getirildi. Kapıda trafik polisini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Çocuklara önce deprem sırasında yapılması gerekenler eğitimciler tarafından anlatıldı. Ardından 7 büyüklüğündeki bir depreme göre ayarlanan simülatörde, sınıfta veya evde depreme yakalananların, yapması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Trafik kuralları anlatıldı

Deprem eğitiminin ardından Trafik Eğitim Parkı'na geçen özel çocuklara kısaca trafik kuralları öğretildi. Eğitim sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen'de çocukları yalnız bırakmadı. Ailelere ve çocuklara Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un selam ve sevgilerini ileten Öztürkmen, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Teorik bilgilerin ardından uygulamalı eğitime geçildi. Özel çocuklar, akülü araçlarla Trafik Eğitim Parkı'nda kısa bir tura çıktı. Akülü araçlarla parkta dolaşan çocuklar keyifli vakit geçirdi.