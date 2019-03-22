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Down sendromlu gençler maharetlerini sergiledi

Bayrampaşa Belediyesi, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte kurabiye yapıp, fidan diken down sendromlu gençler doyasıya eğlendi.


Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, down sendromlu gençlere dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Bayrampaşa'da yaşayan down sendromlu gençler ile ailelerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kurabiye yapan ve Fizik Tedavi Merkezi'nin bahçesine fidan diken down sendromlu gençler gönüllerince eğlendi.

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