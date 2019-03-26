DP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Sipahi:" 2009'da kazansaydım, şu anda İBB Başkan Adayı olabilirdim"

Demokrat Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, 2009'da 300 oyla kaybettiği seçimi hatırlatarak, “2009'da kazansaydım, belki de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkacaktım. Geçmişte 10 yıllık bir kayıp olmasına rağmen 5 yıllık bir dönemde, 15 yıllık hizmetler yaparak Çekmeköylülerin gönüllerine taht kuracağız” dedi.

Demokrat Parti (DP) Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. DP Çekmeköy Adayı Sipahi, sohbet programı havasında geçen kahvaltı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi basın mensuplarına teşekkür ederek, "Birlikte kahvaltı yaptık, günümüzü ve geride kalan 45 günü değerlendirdik. Görülüyor ki Çekmeköy'de artık yeni bir dönemin geldiğinin ayak sesleri ortada. Mitingimizi Pazar günü yapmıştık. 13 bin 500 - 15 bin insan katıldı. Fevkalade bir mutluluk.. Beni aslında çağıran Çekmeköylüler, millet. Ben de buna duyarsız kalamadım ve geldim. 45 günlük bir sürede teşkilatlarımızı kurarak mahalle yapılandırmasını, sandık görevlendirmesini yaparak, bütün işlerimizi organize ederek, hatta gönüllülük esasına devam ederek yolumuza devam ediyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum, artık Çekmeköy yalnız değil. ‘Yeter söz Çekmeköy'ün' dendiği, 10 yıldır yapılamayanları yapacak bir anlayışla yola devam edeceğimize inancım sonsuz. 10 yıllık Taşdelen - Sultançiftilği belediye başkanlığındaki tecrübelerime, deneyimlerime, 2009'da eğer Çekmeköy Belediye Başkanlığı'yla birlikte kazanarak millete hizmete ve yoluma devam etmiş olsaydım belki de bugün, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak karşılarına çıkacaktım yurttaşlarımızın. CHP'nin adayı arkadaşımız, ‘Tarihi geçmiş ilaçları alarak millete halk eczaneleri kuracağım' derken ve çok düşük bir profille devam ediyor yarışa. Bir taraftan 10 yıllık hizmetin başında sanki yokmuş gibi yeni projelerle gelen iki adayla yarışıyoruz. Halk bunu görüyor, anlıyor ve tercihini buna göre yapıyor. Toplantılara gittiğimizde kahvelere sığmıyoruz. Salonlar almıyor, taşıyoruz. Bunun karşılığında inanıyorum ki 31 Mart'ta mutlaka kazanan biz olacağız. Aslında yapmak istediğimiz şu, Demokrat Parti olarak İstanbul'da bir belediyenin kazanılması demek, sistemde artık yeniden zorlama ve dayatma adayların itibar görmediği anlayışın hakim olduğu bir seçim olacak. Ben ve arkadaşlarım gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ama şunu da takdir etmemizi şükranla karşılıyorum ki, Çekmeköylüler bizim çok önümüzde. Onların gönül pencereleri çok açık. Hizmete açlıkları, hizmete susamışlıkları yeniden bir dönemin işareti olacaktır. Var gücümüzle Çekmeköy'ümüz için, olmayan kaymakamlık, mal müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, birçok kamu kuruluşunun darmadağın oluşunun seçimde bir yansıması olacağına inanıyorum. Sineması olmayan bir Çekmeköy diyoruz. Sanata, sanatçıya bakıldığında, kültür merkezi, tiyatrosu olmayan bir Çekmeköy. Kaldı ki, ulaşım akslarının ortasında hava ve karayoluyla, ormanlarla çevrilmiş Çekmeköy'ün bunu hak etmediğini düşünüyorum. İnsanlar bizi anlıyor. İşsizliğin kol gezdiği, eğitimli ve eğitimsiz gençlerimin işsiz kaldığı bir Çekmeköy'ü hayal bile etmek istemiyorum. Sadece insanlar şunu istiyorlar, ‘Biz evimizde, sokağımızda, beldemizde ve ilçemizde huzur istiyoruz' diyorlar. İnsanlarımızın ‘Yeter, söz Çekmeköy'ün' diyeceklerine inancımız tamdır" dedi.

‘Kararsızlar bize yöneldi'

Anketlerde kararsızların hala devam ettiğini, söyleyen Sipahi; "Bu kararsızların birçoğunun bize yöneldiğini, bu yönelmenin sonucunda 1 puan önlerine geçtiğimizi zaten biliyoruz. Yapılan anketler benim tarafımdan yapılan anketler değil. Kamuoyuna açık olan firmalar. Spekülasyon olarak birçok anket diyebilir. Ama ciddi araştırma firmalarının, amblemlerinin olduğu, duyurularının kendisi tarafından yapıldığı hiçbir anket ortada yok. Ama mevcut bir anket var iktidar tarafından yaptırılan, bu ankette Sancaktepe'nin AK Parti'den CHP'ye kaydığına inanıyorlar. O zaman bu anketin doğruluğuna CHP'liler inanmış oluyor. Başka bir ankette Kartal'da belediyenin CHP'den AK Parti'ye geçeceği söylendiğinde buna da inanılıyor. Ama Çekmeköy'de kafa kafaya ve 1 puan önde olduğumuza inanmak istemiyorlar. En büyük anketi halk yapıyor. Amerika'da da Clinton'un kazanacağı söyleniyordu ama baktık ki Trump kazandı. Buradan yeniden başka bir kaynağa doğru, başka bir güvenilir kaynağa doğru yerinden hizmetin, yerinden olan insanlarla yürütülmesi konusunda halk kararını verdi. Ben anketlerden çok daha farklı sonuçların alınacağını bekliyorum.. Pankartlarımızı toplayabilirsiniz, ama milletin yüreğinde olan sevgimizi oradan söküp atmanız, toplamanız mümkün değil. Bir de bakıldığında, her iki taraf da benim proje olduğumu, oyları kendileri tarafından benim almam durumunda kaybedeceklerini söylüyorlar. Sağ taraf da kaybediyorsa, sol taraf da kaybediyorsa, mutlaka kazanan o zaman orta taraf olmuş olacak. Ortanın kazanması için büyük bir gayretle gece gündüz demeden, 2 - 3 saat uykuyla yoluma devam ediyorum. Halkım da bunu görüyor. 10 yıllık belediye başkanlığım döneminde vermiş olduğum hizmetlerin daha iyisini vermek üzere yola çıktığımızı zaten biliyorlar. İnanıyorum ki sandıkların o gün kendisine efendiliğe değil, hizmete gelen insanları tercih ederek en iyi tercihi yapacaklarına inancım tamdır" diye konuştu.

‘Pankartları sökebilirsiniz ama yüreklerden sökemezsiniz'

Aslında ‘Yeter söz Çekmeköy'ün' sloganı, bir Çekmeköylü sözü olduğunu söyleyen Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, "İşsizlikte, yapılmayan kreşlerde, sinemalarda, üst yapıda, emniyet müdürlüğü, kaymakamlık, sağlık hizmetleri ve sağlık ocaklarında, ulaşım akslarında, imardaki haksızlıklarda, hepsinde Çekmeköylü, ‘Yeter, söz Çekmeköy'ün' diyor artık. Çünkü gerçekten 31 Mart'ta söz onlarda. Kalan süreçte siyasileri nasıl gördüklerini, nasıl hizmet anlayışı içinde olduklarını görmüşler, ‘Artık yeter, söz Çekmeköy'ün' diyor. Bu saatten sonra mevcut başkanın ‘Projelerimle geliyorum' demesinin bir anlamı kalmadığını, çünkü zaten sanki yönetimde değilmiş gibi ‘Şunun vakti' demenizin olmayacağını görüyorum. ‘Çekmeköy benim aşkım, sevdam' diyorlar. İnsan sevdasına bu kadar horluk, kabalık yapabilir mi? Ortada zaten, onları yoksun bıraktılar. Çiçeği bile sulamazsanız kuruyor. İnşallah Çekmeköy hizmetlerle yeniden hayat bulacak. Biraz önce söylediğim gibi, her taraftan pankartlarımızı sökebilirsiniz ama ne benim milletime olan sevgimi, ne de onların yüreğinde olan sevgiyi söküp atmak mümkün değil. Gerçekten pankartlar konusunda çok büyük bir zorluk yaşıyoruz. Kendi pankartları ve diğer partininkiler duruyor. Maalesef bizim pankartlarımız sökülüyor. Ama hiç önemli değil. Bizim tanınırlığımız, projelerimizin tanınırlığı yüzde 80'e, 90'a varan şekilde kampanyaya devam ediyoruz. Ben 2009'daki seçimde, 300 oy gibi bir farkla ve 20 gün sonra ilan edilen seçim sonuçlarıyla kaybetmiştim. 2009'da oy verenler ve bugün yeni gelenlerle birlikte büyük bir özlem bekliyoruz. Mutlaka 10 yıllık yapılmayanların karşılığında yeni bir dönemin başlangıcını bayram ilan ediyoruz. O bayramda 3 gün, 3 gece, bütün Çekmeköylülerle birlikte orada olacağız çünkü yeniden bir 5 yıllık yolun, hizmetin bayram sevincini yaşayacağız. Çok fevkalade olacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, orada sohbetler edeceğiz. Yeniden Çekmeköy'ün geleceğini inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu gelecekte emeği olan, hakkı olan, asıl olan Çekmeköylülerle birlikte olacağız. Burada ikili bir yarışın içine giriyoruz. Bu yarış mevcut belediyeyle bizim aramızda geçiyor. Eski belediye başkanımız mevcut belediye başkanıyla yarıştığında 14 bin oy fark yemişti. Bu seçimde ben, arkadaşlarım, milletimizle birlikte en kısa sürede toparlandık. Toparlanmanın sonucunda seçim atmosferine girdik. Son virajda, sandıklara da gece gündüz sahip çıkacağız. Gündüzden başlayan maratonumuzu gece sabaha kadar sürdüreceğiz ve sonucu zaferle taçlandırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. İnanıyorum ki Çekmeköylü gerekeni yapacak, ‘Yeter, söz Çekmeköy'ün' diyecek ve yarınlar için yüzü gülecek”şeklinde sözlerine son verdi.