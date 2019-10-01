Dr. Bahar Eriş, ebeveynlere başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacak

Doktor Bahar Eriş, ‘Çocuklar Nasıl Başarır?' konulu Akbatı Yaşam Akademisi söyleşisi ile ebeveynlere başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını verecek.

Çocuklara başarının içlerindeki potansiyeli gerçekleştirdikleri ve bunu yaparken iyi ve doğrudan sapmadıkları, anlamlı bir yaşam olarak anlatabileceğini söyleyen Doktor Bahar Eriş, 3 Ekim Perşembe günü Yaşam Akademisi'nin konuğu olarak Akbatı misafirleriyle buluşacak.

‘Çocuklar Nasıl Başarır' temalı bir söyleşi yapacak olan Dr. Eriş, bu çağda temel başarı becerileri nelerdir, esneklik, odaklanma, irade nasıl geliştirilir, anlamlı bir hayat neye bağlıdır sorularının yanıtlarını verecek. Ebeveynlerin başarılı çocuk hayallerinin çocuklar üzerindeki etkileri, ebeveynlerin ve çocukların başarı algıları, çocuklar için başarılı olmanın anlamının üzerinde duracak olan Dr. Eriş, başarının önündeki engellerin ve dikkat dağınıklığı için ne yapılabileceğinin püf noktalarını da aktaracak.

Düzenlenen söyleşiler tüm misafirlere açık olacak ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.