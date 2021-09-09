Dr. Buyru'dan aşısız hamilelere uyarı: “Maalesef giderek daha ağır bir tablo ortaya çıkıyor”

Diyarbakır'da pandemi hastanesinde 2 ayda 9 hamile kadının hayatını kaybetmesinin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hamileleri uyardı. Buyru, “Maalesef giderek daha ağır bir tablo ortaya çıkıyor. Aşı yapılmayan gebelerde hastalık daha ölümcül seyrediyor. Aşı olan gebelerde hastalık olsa bile çok hafif seyrediyor. Korona virüsün hamilelerde ölüm riskini 22 kat, erken doğum riskini ve tansiyon riskini 5 kat artırdığını yapılan çalışmalar ortaya koyuyor. Oluşan antikorlar süt yoluyla geçerek bebeği de koruyor, aşı yaptırmamak gibi bir seçeneğimiz olmamalı” dedi.

Diyarbakır'da iki ayda yaşları 26 ila 35 arasında değişen 9 hamile hayatını kaybetmesi haberinin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, salgın sürecinin hamilelere etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buyru, hamilelere yönelik uyarılarda bulunarak, “Sadece Diyarbakır'da değil, ülkemizin her yerinde her yöresinde, hem gebelerin hem diğer insanların daha fazla hastalığa yakalandığını, yoğun bakım başvurularının arttığını ve gebelerde vefat olaylarıyla maalesef karşılaştığımızı gözlemliyoruz. Aşılaması düşük olan bölgelerde bu çok daha belirgin. Maalesef giderek daha ağır tablo ortaya çıkıyor. Bu kişilerin neredeyse tamamı aşılanmamış ya da aşı dozlarını tamamlamayan, önlem almayan gebelerden oluşuyor. Aşı olan gebelerde hastalık olsa bile çok hafif seyrediyor. Aşı dozlarını tamamlayanların yoğun bakım başvuru oranı son derece düşük. Aşının koruyucu olduğu; hastane ve yoğun bakım başvurusunu, hastalığa bağlı ölümleri net olarak önlediğini görüyoruz. Bu durum bilimsel verilerle ortaya koyulmuş durumda. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki yokken, hastalık bu kadar ölümcül seyrediyorken aşı yaptırmamak gibi bir seçeneğimiz olmamalı” dedi.

"Çok daha ağır seyrediyor ve ölümcül olabiliyor"

Prof. Dr. Faruk Buyru, korona virüsün hamilelerde ağır seyrettiğini, 22 kat daha ölümcül olduğunun araştırmalarla ortaya konulduğunu ifade ederek, “Gebelikte ortaya çıkan bir takım fizyolojik değişikliklerden dolayı gebeler her enfeksiyonu ağır geçiriyor. Solunum kapasiteleri sınırlı, kan pıhtılaşması riski daha fazla. Enfeksiyon bunlarla birleşince çok daha ağır seyrediyor ve ölümcül olabiliyor. Bunu önlemenin tek yolu da aşı yaptırmak, kurallara uymak, maske takmak, kalabalık yerlerden uzak durmak ve mümkün olduğunca temiz hava almak. Aşı kısırlık yapar, aşı bebeğinize zarar verir, emzirirken aşı yapılmaz gibi. Bunların hiçbir bilimsel dayanağı yok. Aşı hastalıktan koruduğu gibi ciddi bir yan etkiye de yol açmıyor. Yapılan çalışmaların net sonucu, aşı yapılmayan gebelerde hastalık daha ölümcül seyrediyor. Korona virüsün hamilelerde ölüm riskini 22 kat, erken doğum riskini ve tansiyon riskini 5 kat artırdığını yapılan çalışmalar ortaya koyuyor“ şeklinde konuştu.

Prof. Faruk Buyru, aşının bebeği de koruduğuna dikkat çekerken, “Oluşan antikorlar süt yoluyla geçerek bebeği de koruyor. Kısırlık yapıyor ya da yumurtalıkları olumsuz etkiliyor gibi hurafelere inanmayın. Yapılan çalışmalarda ne yumurta sayısında, ne yumurta kalitesinde herhangi bir azalma olmadığı ortaya çıktı. Kısırlık tedavisi gören kadınlar da rahatlıkla aşı olabilir. Emzirme döneminde aşı yapılmasının da bir sakıncası yok” dedi.