Dr. Büyüközer: "Denetçi eğitimi programımız kontenjanlarla sınırlıdır"

Hüseyin Kami Büyüközer, bu yıl son defa gerçekleştireceği denetçi eğitiminin başvurularının devam ettiğini açıkladı.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) bu yıl için son defa gerçekleştirecek denetçi eğitimi başvuruları devam ettiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; bu sene 26 kez gerçekleştirilen eğitim programının, 12-16 Aralık'ta İstanbul'da Daru'l Halal Medresesi eğitim merkezinde gerçekleştirilecek.

Hüseyin Kami Büyüközer, konu ile ilgili değerlendirmesinde; "Dünya Piyasasında helal ve tayyib sertifikalı ürünlerin talebinin giderek artması sonucu üretim sistemlerinde helal güvence sisteminin devam etmesinin gerekliliği sonucunda, alanında tecrübe kazanmış, uzmanlaşmış helal ve tayyib sürecin eğitimini almış denetim hizmetini yürütecek eleman ihtiyacını da hızla arttırmıştır. Bir çok ülke bu ihtiyacı karşılamak için ülkelerinde eğitim programları uyguluyorlar" dedi.

Bu güne kadar 400'ün üzerinde kursiyere başarı belgesi verdiklerini ifade eden Dr. Büyüközer, "GİMDES olarak ülkemizde, helal ve tayyib sertifikalandırma hizmetine başladığımız 2009 yılından itibaren önemle üzerinde durduğumuz helal ve tayyib sertifikalandırmada olmazsa olmaz olarak gördüğümüz, helal ve tayyib sertifikalı üretim uzmanı ve denetim elemanı ihtiyacının ülkemizde de ortaya çıkacağı, bu doğrultuda tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde durduk. Her biri 5 gün süren bir eğitim programını gerçekleştirdik. Denetçi eğitimi programımız kontenjanlarla sınırlıdır" ifadelerini kullandı.

Alanında uzman kişiler tarafından verilecek eğitimin 5 gün süreceğini belirten Dr. Büyüközer, "Bu eğitim programında gıda, ilaç, kozmetik, temizlik ve ihtiyaç maddelerinde helallik riskleri ve sertifikalandırma süreci, fıkhi meseleler, helal güvence sistemi ve helal denetçi vasıfları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Eğitim sonunda yazılı ve gerekli görülürse sözlü imtihan ile katılımcılara başarılı olmaları durumunda helal ve tayyib sertifikalama ve denetim prosedürleri eğitimi başarı belgesi verilecek" dedi.

Dr. Büyüközer müracaat şartları ve eğitim programı hakkında bilgi edinmek isteyen kişilerin GİMDES sitelerinde ayrıntılı bilgiye ulaşabileceklerini ifade ederek, "Eğitim konularından bazıları şunlardır: helal ve tayyib standart, helal sertifikalama konularında teorik ve uygulamalı dersler, gıda güvenliği konusunda mevcut uygulamalar, helal güvence sistemi, sertifika öncesi ve sonrası süreçteki uygulama bilgileri, denetçilik performansı, denetleme prosedürleri ve senaryolar" dedi.