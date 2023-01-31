Dr. Mehmet Erdoğan: "Smile Hair Clinic yüksek teknolojili yeni binasında"

Mehmet Erdoğan, ortağı Gökay Bilgin'le birlikte kurduğu Smile Hair Clinic'i Ümraniye'ye taşıdı. Erdoğan, 100'den fazla iyi eğitimli personelin çalıştığı kliniğin faaliyetlerine artık 7 katlı, sofistike tasarımlı, yüksek teknolojili bir klinik binasında devam ettiğini duyurdu.

Saç ekimi alanında dünya çapında tanınan Mehmet Erdoğan'ın meslektaşı Gökay Bilgin'le iş birliği yaparak kurduğu Smile Hair Clinic, "2018 yılından bu yana saç ekimi alanında en çok tercih edilen kliniklerden. Yılların tecrübesini FUE saç ekimi tekniklerine adapte eden iki doktor, kısa sürede medikal estetik alanında farklarını ortaya koydu ve Smile Hair Clinic'i sağlık turistlerinin de en çok tercih ettiği kliniklerden biri haline getirdi" dedi.

Yüksek teknolojiyle donatılmış yeni bir bina

Mehmet Erdoğan, başarısını ödüllerle de taçlandıran Smile Hair Clinic'in faaliyetlerine artık yeni adresinde devam ettiğini duyurdu. Erdoğan, "Kliniğimizi Ümraniye'ye taşıdık. Artık 7 katlı, sofistike tasarımlı, yüksek teknolojiyle donatılmış bir binada hizmet veriyoruz. 100ü aşkın deneyimli personelimizle hastalarımıza üst düzey konforda bir tedavi süreci sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Saç kaybı psikolojik sorunları tetikliyor"

2018'den bu yana 10 binden fazla kişiye saç ekimi yaptıklarını dile getiren Mehmet Erdoğan, "Saç kaybı, özgüven kaybına yol açabilen, psikolojik sorunları tetikleyen bir sorun. Biz saç ekimiyle hastalarımızda yalnızca görsel anlamda değil, psikolojik açıdan da iyilik halini hedefliyoruz. Smile Hair Clinic bugüne dek 10 bini aşkın kişinin buluşma noktası oldu. Yenilikçi teknolojilerle bu iyileştirme halini sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.