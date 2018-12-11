Dr. Mehmet Yavuz, 'Korku ve Ötesi' kitabıyla okurlarının karşısında

Daha önce 'Dr. Beyin' ve 'Beynin Sırları ve Manyetik Şifreleri' isimli kitaplarıyla dikkatleri üzerine çeken Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, 'Korku ve Ötesi' adlı kitabıyla tekrar okurlarının karşısına çıktı.

Dr. Mehmet Yavuz, 'Korku ve Ötesi' adlı yeni kitabıyla okurlarına tekrar merhaba dedi. Korku hakkında her şeyin yazılıp çizildiği kitap, korkunun doğasını ve mücadelesini anlamak isteyenler için bir başucu kitabı niteliğinde. Korku ve Ötesi, dünyada duyguları işleyen birçok kitap olmasına rağmen korku duygusunu bütünsel olarak; temellerini, nedenlerini, yararlarını-zararlarını, sonuçlarını, korkunun ön planda olduğu hastalıkları, korku ile karışan kaygıları, korku ile karışan kaygıları ve korku ile baş etme yollarını bilimsel anlamda inceleyen ve yorumlayan tek kitap olma özelliğine de sahip. Bu kitabın bir başka özelliği ise korkuyu, psikoloji, nörolojik, sosyolojik alanlarda farklı bakış açıları ile incelemesi ve bu alanlarda uygun çözümlemeler getirmesidir. Sonuç itibariyle hem toplumsal hem de bireysel korkulardan arınmak için okunması gereken bir kitap olarak ön plana çıkıyor.