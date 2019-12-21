Dr. Metin Uyar'?n Mutluluk Doktoru adl? kitab? raflarda

Metin Uyar'?n mutlu ya?am?n do?al form?llerinin yerinin yer ald??? ilk kitab? Mutluluk Doktoru raflardaki yerini ald?.

?stanbul Medipol ?niversitesi Eczac?l?k Fak?ltesi'nde Anabilim Dal? Ba?kan? olan ??retim ?yesi Metin Uyar, mutlu ya?am?n do?al re?etelerinin yer ald??? 'Mutluluk Doktoru' adl? kitab? raflardaki yerini ald?.

Uyar, kitapla ilgili olarak yapt??? a??klamada, "Mutlulukla ilgili say?s?z yay?n, makale, ara?t?rma sonucu ve kitap okudum. Doktora tezim i?in 740 beyaz yaka ve mavi yaka ?al??an ile g?r??erek iyilik hali ile sa?l?k riskleri aras?ndaki ili?kiyi inceledim. Verdi?im derslerde, konu?mac? olarak kat?ld???m yurti?i ve yurtd???ndaki kongre ve sempozyumlarda g?zlem yapt?m, veri toplad?m, mutlulu?un izini s?rd?m. Sonu? olarak mutlulu?a giden yolun evrensel form?llerini sizler i?in derledim. ?Ama'lardan, ?ke?ke'lerden uzakla??p ?mutlulu?a evet' diyenlerle unutulmayacak bir yolculuk yapmak i?in de bu kitab? yazd?m." a??klamas?nda bulundu.

Mutlulu?un ??renilebilir ve geli?tirilebilir oldu?unu vurgulayan Uyar, daha mutlu olmak i?in mutsuz olmay? beklemeye gerek olmad???n?n da alt?n? ?izerek, "Nas?l ki bir araban?n deposundaki benzinin bitmesini beklemek yerine bizi g?t?recek yak?t varken istasyona gidiyorsak, daha mutlu bir biz olmak i?in de mutsuz olmay? beklemeye gerek yok! Mutluluk i?in her daim yat?r?m yapmak en iyisi. Mutluluk Doktoru bu yat?r?m? nas?l yapabilece?inize y?nelik en yak?n rehberiniz olacak." ifadelerini kulland?.

Mutluluk Doktoru, bak?? a??n?z? mutluluk odakl? iyile?tirmek ve d?n??t?rmek i?in 10 ad?mda 100'? a?k?n mutluluk ?nerisi sunuyor.