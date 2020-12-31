Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Gece geç saatlerde yemek yemek reflü ve ağız kokusunu tetikler”

Mustafa Kadir Toktaş, ağız kokusunun çürükler, diş taşları ve kırık dişlerin yanısıra reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarından kaynaklanabileceğine dikkat çekerek, “Gece geç saatlerde yemek yemek ve bunun doğuracağı mide reflüsü, ağız kokusunu tetikler” dedi.

Ağız kokusunun kimlerde olduğu ve tedavisinin nasıl olacağına ilişkin bilgiler veren Dr. Mustafa Kadir Toktaş, “Ağız kokusu; özellikle ağızda var olan mevcut çürükler, diş taşları ve kırık dişlerden kaynaklanır. Bunun yanında gastrit, reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları bunu iyice artırır. Gece geç saatlerde yemek yemek ve bunun doğuracağı mide reflüsü, ağız kokusunu tetikler. Hastalarımıza şu tavsiyelerde bulunmak isterim. Sigara ve alkol gibi alışkanlıkları bırakamıyorsanız bile en aza indirmeli, uyumadan önce geç yemek yemişseniz çift yastıkta uyumalı, günde 1-2 kez karanfil çiğnemeli, sabahları 1 çay bardağı sütü tarçınla karıştırıp içmeli, haftada 1 kez 1 su bardağına 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyerek gargara yapmalı, dişlerinizi her akşam fırçalamalı, ağız bakım suları ile gargara yapmalı ve en önemlisi bir diş hekimine muayene olup tedaviye başlamalısınız” diye konuştu.

İltihaplı dişlerin tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Toktaş, çürüklerin ilerlemesi, sinirleri etkileyip kök ucuna yerleşmesi ve burada apse oluşturması sonucunda ağrılı şişlikler meydana geldiğini anlattı. Gece ağrıları ve soğuk-sıcak ağrıları başladığında kanal tedavileriyle kurtulabilecek dişlerin tedavilerinin aksaması halinde olumsuz sonuçların ortaya çıktığını vurgulayan Toktaş, “Göz altı bölgesini ve boğazı şişiren ve yutkunmayı zorlaştıran lezyonlarda öncelikle antibiyotik tedavisiyle durum kontrol edilip, ilerleyen günlerde asıl tedaviye başlanır. Şiddetli apse vakalarında diş çekimi çok tehlikeli boyutlara ulaşır; ama her vakada antibiyotik kullanılmaz. Gelişigüzel kullanım; tedavi değil, zarar verir” dedi.

Genelde diş agrıları evde başladığını, insanı uykudan kaldırdığını anlatan Toktaş, sözlerinin sonunda şu tavsiyelerde bulundu:

“Karanfili kuru bir şekilde bölgeye koymak veya ağrı kesici içmek, o saatleri kurtarsa bile ertesi gün hemen bir diş hekimine gidilmelidir. Alkol uygulamak, kolonya sürmek ve dişe soğan koymak, doğru bilinen yanlışlardandır. Bunların sadece zararı olur. Aman dikkat edelim.”