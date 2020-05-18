Dr. Özer: "Covid 19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirilmeli"

Günlük hayatta alışılan yaşam şeklini derinden sarsan bu durum, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için büyük tehdit olmuş ve kayıpları beraberinde getirdi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülke, sağlık çalışanları için Covid19'u ‘Meslek Hastalığı' olarak tanımlamış ve iş ile ilişkili olduğunu kabul etmiştir. Bizde de Covid 19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirilmeli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Nisan tarihinde açıkladığı rakama göre, Türkiye'de 7 bin 428 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı. Özer, “Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada sağlık çalışanları ve sağlık hizmet sektörü çalışanları salgından en fazla etkilenen grup olmuştur. İspanya Sağlık Bakanı sağlıkçıların yüzde 14'ünün enfeksiyona yakalandığını bildirmiştir. İtalya Covid 19 nedeniyle 100'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıklamıştır” dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı rehbere de dikkat çeken Dr. Özer, “Covid 19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanmasının sağlık çalışanlarının hakları olduğunu, böyle bir durumun mesleki maruz kalma sayılacağı ve sonucunda hastanın meslek hastalığı olarak değerlendirileceğini açıklanmıştır. Salgının kendisini en fazla hissettirdiği İtalya ve Fransa'da Covid 19 enfeksiyonları meslek hastalığı olarak sayılmıştır. Belçika, Güney Afrika, Kanda, Malezya gibi ülkelerde meslek hastalığı saymış ve yapılacak işlemleri detaylandırmıştır. ABD ise Korona virüs hastalığının iş ile ilişkili olduğu kabul edilmiştir” dedi.

Özer, sahadan ve meslektaşlarından aldıkları bilgiler ışığında sürecin, örneklerde belirtilen ülkeler gibi ilerlemesi ve kabul görmesi gerektiğini belirterek, “Covid 19'u meslek hastalığı olarak tanımlamasını talep ediyoruz” dedi.