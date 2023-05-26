Dr. Resul Yaman, iğnesiz saç ekimini anlattı

Resul Yaman, iğne fobisi nedeniyle seç ekimi yaptırmak istemeyenler için iğnesiz ekimin mümkün olduğunu belirterek, uygulamanın detaylarını anlattı.

Resul Yaman, iğne nedeniyle saç ekimini yaptırmak istemeyen ve erteleyenler için iğnesiz ekim seçeneğinin bulunduğunu belirtti. Dr. Resul Yaman, "İğnesiz saç ekimi, ağrısız intradermal projeksiyon metoduyla uygulanır. Anestetikler veya kortikosteroidler gibi sıvılar, projeksiyonla enjekte edilir. Başka bir uslüple tekniker, yüksek basınçlı sıvıyı cilde nüfuz ettirir. Böylece saç ekimi boyunca sızı ya da ağrı hissedilmez. İğnesiz anestezi, saç dökülmesi ve kellik sorunları yaşayıp, iğne korkusundan dolayı saç nakli yaptıramayanlar için iyi bir seçenektir” dedi.

"Yüksek basınçla ilaç verilir"

Dr. Resul Yaman, iğnesiz anestezinin uygulanma yöntemini de anlatarak, "Uzman ve ekibi, iğnesiz anestezi için en gelişmiş cihazı kullanır. Hastanın baş kısmına yerleştirilen cihaz yüksek basınçla çalışır. Böylece anestezik ilaçlar basınç sayesinde hastanın cildine giriş yapar. Ardından anestezik ilaç difüzyon yoluyla dokuya yayılıp, ağrı ileten sinirleri bloke eder. Burada bilinmesi gereken detay şudur: İğnesiz saç ekimi yönteminde iğnesiz anestezi cihazıyla hastaya belli düzeyde hissizlik oluşturulur. Daha sonra uzman ve ekibi, iğneleri tümesen anestezi için kullanacaktır.”

Kimlere uygun

İğnesiz saç ekiminin kimler için uygun olduğunu da anlatan Dr. Resul Yaman, şöyle devam etti:

“Kalıcı saç kayıpları hem kadınlar hem de erkekler için psikolojik açıdan sıkıntı oluşturabilir Ayrıca bir kişinin genç yaşta saç kaybı yaşaması özgüven sorunu yaşamasına neden olabilir. FUE saç ekimi ve DHI saç ekimi gibi işlemlerin çok etkili ve kalıcı sonuçlar verdiğini hatırlatayım. Fakat bazı insanlar bu saç ekim yöntemlerinden faydalanmak yerine ağrı ve rahatsızlık nedeniyle saç ekiminden uzak durmaktadır. Artık iğnesiz saç ekimi yöntemi sayesinde saç nakli ameliyatları iğne fobisi olan hastalar için mümkün olmaktadır.”

Yöntemin avantajları

Dr. Yaman, yöntemin avantajlarını da sıralayarak, "Uzmanlar bu işlemlerde topikal ve iğnesiz lokal anestezi kullanır. Bu yöntem, hastanın günlük hayatını aksatmaz. İğnesiz anestezi işlemini, doktor ve ekibi tam teşekküllü bir hastanede uygular. Bu yöntem tüm saç tipleri için uygundur. İğnesiz saç nakli; vücut, kaş ve yüz kılı olmak üzere saç dökülmesinin olduğu kısımlarda kullanılır" diye konuştu.