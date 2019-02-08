Dr. Suat Günsel Cami malzemesi için anket başlatıldı

15 Kasım 2020'de bitmesi programlanan Dr. Suat Günsel Camii'nin 62 adet kubbe ve 6 minaresinde kullanılacak malzemenin Kıbrıs Türk toplumu tarafından belirlenmesi için anket çalışması başlatıldı.

2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde temelleri atılan ve 2020 yılının 15 Kasım tarihinde bitirilmesi planlanan Dr. Suat Günsel Camii'nin tamamlanmak üzere olan Kubbe ve Minarelerinde kullanılacak malzemenin belirlenmesi için anket çalışması başlatıldı.

Üniversitesinin kendi mimar ve mühendisleri tarafından, Osmanlı Mimarisinden esinlenerek Yakın Doğu felsefesi ile bütünleştirilerek tasarlanan Dr. Suat Günsel Camii'nin 62 kubbe ve 6 minaresinde kullanılacak olan kaplama malzemesi ile ilgili olarak online sistem üzerinden Kıbrıs Türk toplumundan görüş alınacağı belirtildi.

Açıklamada, dış yüzeyi ülkemizin kendine özgü beyaz taşı ile kaplanacak olan ve tüm cam yüzeyleri vitray desenlerle donatılacak olan caminin kubbe ve minarelerinde kullanılacak kaplama malzemelerin belirlenmesi için anket çalışması başlatıldığı kaydedildi. Online sistem üzerinden yapılacak anket çalışmasında, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden Dr. Suat Günsel Camii ile ilgili sorular sorulacak. Katılımcılara sorulacak sorulardan biri de “Dr. Suat Günsel Camii de yer alacak olan 62 adet kubbe ve 6 minarenin hangi tür malzeme ile kaplanmasını istersiniz?” sorusu olacak.

Gelecek nesillere aktarılacak en büyük kapasiteli ibadet merkezi

Toplam 10,000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs'ın en yüksek kapasiteli camii unvanına sahip olacak olan Dr. Suat Günsel Camii, 36,80 metre yüksekliği ve 23,80 metre çapında Kıbrıs'ın en büyük cüsseli ana kubbesi ile daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Camii kısmında 27 adet kubbe 9 adet yarı kubbe, Revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor. Kubbelerde kurşun veya altın rengi paslanmaz çelik krom kaplama kullanıldı. Toplamda 6 minaresi bulunan caminin; 4 minaresi 76.20 metre yüksekliğinde 3 şerefeli, 2 minaresi de 56.45 metre yüksekliğinde 2 şerefelidir.

Üniversite Web sayfasından ankete katılım yapılabiliyor

Dr. Suat Günsel Camii'nin 62 kubbe ve 6 minaresinde kullanılacak olan kaplama malzemesinin belirlenmesi için Yakın Doğu Üniversitesi web sayfası (https://neu.edu.tr) üzerinden başlatılan ankete katılarak katkı konabileceği belirtildi.