Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa eğitime açıldı

Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, görkemli bir törenle açılarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Günsel Aile Kurulu'nun kararıyla Yakın Doğu Oluşumu'nun KKTC'nin 6 ilçesinin her birinde inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim etme kararı aldığı 6 okuldan ilki olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, görkemli bir törenle açılarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Temeli 19 Mart 2021'de Gönyeli Yenikent'te atılan 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Yakın Doğu Oluşumu tarafından 14 dönümlük arazi üzerine 5,5 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi.

Büyük bir katılımla gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve milletvekilleri, müsteşar, sivil savunma teşkilat başkanı, belediye başkanları ve davetliler yer aldı.

Sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yaptığı konuşmaların ardından teslim seremonisine geçildi. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'na sembolik olarak takdim ettiği gümüş anahtar ile Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Teslim seremonisi öncesinde okunan metinde “Günsel Aile Oluşumu, çok özetle ifade edilirse, okul öncesi eğitiminden, doktora düzeyine kadar verilen eğitimleri geliştirme ve ülkesine, eğitim ve sanatın bütün alanlarında yeni ivmeler kazandırma görevini layıkıyla yapmaya kendisini vakfetmiştir. Devletimiz nezdinde, Sayın Cumhurbaşkanımız huzurunda, Günsel Aile Oluşumu kamusal görev addederek üstlendiği 6 ilkokulun birincisini teslim etmektedir. Aklımız ve gönlümüzün geleceğe uzanan işareti budur. Milletimizin bütünlüğüne ve Kıbrıs Türk Halkının zedelenmez ulvî varlığına armağan olsun” ifadelerine yer verildi.

“Boş bir arsa olarak duran bu alan çocuklarımızın cıvıltılarıyla dolacak bir eğitim yuvasına dönüştü.”

Günsel Aile Kurulu'nda 10 Aralık 2020'de KKTC'nin 6 ilçesinin her birinde birer devlet ilkokulu inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim etme kararı aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Tam teşekküllü ve eğitime hazır bir şekilde KKTC'ne kazandırma kararı aldığımız 6 devlet ilkokulundan ilkini, büyük bir gurur ve mutlulukla, Lefkoşa'mızda açıyoruz. Boş bir arsa olarak duran bu alan, 5,5 ay süren geceli gündüzlü bir çalışmanın sonucunda çocuklarımızın cıvıltılarıyla dolacak bir eğitim yuvasına dönüştü” dedi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa'nın ardından yine 500 öğrenci kapasiteli ve tam teşekküllü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'nin 5,5 ay sonra Şubat 2022'de eğitime başlamak üzere İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini söyleyen İrfan Suat Günsel, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa'yı ise Eylül 2022'de eğitime hazır hale getireceklerini söyledi. Günsel, Girne, Lefke ve Güzelyurt'ta inşa edecekleri Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının temellerinin ise arazilerinin belirlenmesiyle birlikte atılacağını belirtti.

“Dr. Suat Günsel Devlet Okulları ile KKTC'nin ilköğretimini güçlendirirken, milli ve yerli otomobilimiz GÜNSEL'de de liseli gençlerimizin geleceğine ve hayatına dokunduğumuz çok önemli bir projeye başladık” diyen Günsel, Günsel Akademi bünyesinde başlattıkları “Mesleğim Elimde” projesi ile meslek liselerinde okuyan gençlere burs, staj ve iş imkânı sunduklarını söyledi.

Konuşmasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu'nun Girne Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlediği “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” başlıklı panele de değinen Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi olarak Kıbrıs Tarihini, zorunlu ders olarak eğitim müfredatına aldıklarını da açıkladı. Günsel, “Kıbrıs tarihini sadece kendi gençlerimize değil, yükseköğretim için KKTC'yi tercih eden öğrencilerimize de doğru bir şekilde aktararak, KKTC'de ve dünyada Kıbrıs Tarihinin doğru bir şekilde öğrenilmesini sağlamanın önemli bir tarihsel sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu sorumluluğun en özel dayanağı ise, kendi tarihimize sahip çıkarak, 1974'te canından can vererek bizlere devlet bağışlayan ulus devlete, Türkiye'mize ve bu uğurda verdiğimiz şehitlere olan borcumuzu unutmamak ve unutturmamaktır” ifadesini kullandı.

Otomotiv, robotik, dijital eğitim platformu ve oyun geliştirme alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da yüksek katma değere, AR-GE'ye ve yüksek teknolojiye dayalı projeler üretmeye devam ettiklerini söyleyen Günsel, AR-GE ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ve uluslararası işbirliği ile geliştirdikleri COVID-19 önleyici nazal spreyin ardından COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına da başladıklarının müjdesini verdi. “Kuruluş çalışmalarına başladığımız Viroloji Araştırmaları Laboratuvarı, sadece COVID-19 için değil; pek çok virütik hastalıkla ilgili araştırmalar yapacak, aşılar geliştirecek. Gerçekleştirilecek viroloji araştırmaları, hem akademik hem ekonomik anlamda, KKTC'ye çok önemli kazanımlar sağlayacak” diyen Günsel, “Bu başarıyla KKTC'miz, bugüne kadar COVID-19 aşısı üretmeyi başarabilen Almanya, Çin, Rusya, ABD, İngiltere ve çok yakında anavatan Türkiye'miz gibi ülkelerin arasına adını yazdırarak dünyadaki saygınlığını da kat be kat artıracak” ifadesini kullandı. Günsel, Yeniboğaziçi'nde yapımı devam eden tam teşekküllü hastanenin açılışını da yıl sonunda yapacaklarını açıklayan Günsel, “Yıl sonunda hizmete almayı planladığımız Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanesi; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi diş hastaneleri ve Hayvan Hastanemiz ile birlikte KKTC'nin hizmetine sunduğumuz altıncı tam teşekküllü hastanemiz olacak” dedi.

Yakın Doğu Oluşumunun yapmakta olduğu birçok yatırıma değinen Günsel konuşmasını, “Yakın Doğu Oluşumu olarak yapmakta olduklarımızı ve gelecek için hedeflediklerimizi temelde; babam Dr. Suat Günsel'in üç sözü ile özetlemek istiyorum. Bunlardan birincisi “Adada kıtalı gibi yaşamak istiyorum”, ikincisi “Yaptıklarımızla değil, yapmadıklarımızla övünmeliyiz” ve üçüncüsü ise “Sanattır insanlığın tanımı”. İşte bu rehberlikle; adamızı ve KKTC'ni dünya ile entegre edecek yatırımlar yapmaktan, Kıbrıs Türk Toplumu ve KKTC'ni Oluşumun asıl sahibi olarak görmekten ve sanatı toplum hayatının değişmez bir parçası haline getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” sözleriyle noktaladı.

“KKTC'ne sahip çıkabilmenin yegane temeli, gençliğe ve geleceğe sahip çıkmaktan başka bir şey değildir.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasına, “Bu topraklara doğup büyüyen bir çocuk olarak bugün burada bu açılışı yapıyor olmam benim için çok büyük onur. 45 yıl önce üstünde oyun oynadığımız bu topraklarda şimdi çok güzel bir eser yer alıyor” sözleriyle başladı. Kısa bir süre önce Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa'nın arazi teslimini yaparken, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e “Sizin attığınız bu adımlar çocuklarımızın geleceği için bir işaret fişeği olacak demiştim” diyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Son 10 yılda sadece bir okul açılan KKTC'de bu yıl, 16 okulun temelinin atılması ya da açılışının yapılması da bunu ortaya koydu” ifadesini kullandı.

Olgun Amcaoğlu, “İyi yapılan her şeyi örnek alıp geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek gerekir. Teşekkür etmekten fazlasını yapıp bizim de yapılan tüm bu çalışmalara destek vermemiz gerekir. Bundan sonraki süreçte de çizilen hedefte sizlerle birlikte yürümeye özen göstereceğiz. Hepimizin tüm amacı, çocuklarımızın çağdaş eğitim koşullarında geleceğin güçlü bireyleri olması” dedi. “KKTC'ne sahip çıkabilmenin yegâne temeli, gençliğe ve geleceğe sahip çıkmaktan başka bir şey değildir” diyen Amcaoğlu, “Bu ülkeye sahip çıkan gençlerin yetişmesi için tek bir gün, tek bir saat ve tek bir saniyenin bile önemini bilerek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Amcaoğlu sözlerini “Günsel Ailesi'ne, ülke insanına, ülke eğitimine yaptıkları bu eşsiz katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesi ile sonlandırdı.

“Günsel Ailesi'nin imza attığı yatırımlar, ülkesini seven, ülkesine katkı yapan bir ailenin doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yaptığı hamlelerdir.”

Konuşmasına konukları selamlayarak başlayan Başbakan Ersan Saner, “KKTC'de özel sektörle devlet işbirliği ile neler yapabileceğimiz görüyoruz. Yüreğimizden geçen şeyleri gerçekleştirdiğimiz bir gün daha. İşte özel sektörün ülkeye kattığı değeri ve KKTC'nin de bundan elde ettiği kazancı çok önemsiyorum” ifadesini kullandı.

Pandemi döneminde aldıkları önlemlere de değinen Ersan Saner, salgının ciddiyetini gösteren istatistikleri sıraladıktan sonra, “Yakın Doğu Oluşumunun COVID-19'a yönelik geliştirdiği yerli PCR Tanı Kiti ve koruyucu burun spreyi gibi adımlar KKTC'ne bu süreçte güç kattı. Yakın Doğu Oluşumu'nun aşı çalışmalarını da aynı başarıyla tamamlayarak KKTC'ne bu gururu da yaşatacaklarına inancım tamdır” ifadesini kullandı.

Günsel Ailesi'nin sadece eğitim alanında değil pek çok alanda yatırımlar yaparak ülkeye öncülük yaptığını söyleyen Saner, “Bunlar rastlantı değildir. Ülkesini seven, ülkesine katkı yapan ve doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yapılan hamlelerdir. Ben bu bağlamda ülkenin başbakanı olarak Dr. Suat Günsel Hocamıza ve Ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

“Günsel Ailesinin yaptığı bu yatırımlar KKTC'yi sahiplenme ve geleceğe bir mesaj vermesi adına çok önemlidir.”

Özellikle bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemi gibi zor bir zamanda bu yatırımları yapmak ve KKTC'ye yeni eserler kazandırmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “ Günsel Ailesinin yaptığı bu yatırımlar KKTC'yi sahiplenme ve geleceğe bir mesaj vermesi adına çok önemlidir. Geçirdiğimiz bu zor dönemler, hastalıklar, pandemiler geride kalacak ve biz yolumuza, bu güzel eserlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Konuşmasında öğretmenlere de vurgu yapan Ersin Tatar, “Bu okulda geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimizi şimdiden kutlamak istiyorum. Öğretmenlerimize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz geleceklerimiz onların ellerinde büyüyor” dedi.

“Herkesin farklı siyasi görüşleri olabilir ama burada önemli olan tek bir vücut olmaktır” diyen Tatar, “Bizler nereden nerelere geldiğimizi unutmamalıyız. Kendi kültürümüze ve kendi geçmişimize sahip çıkmalıyız. Günsel ve Yakın Doğu Ailesinin özenli ve seçici bir şekilde yürüttüğü tüm bu çalışmalar için tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.