Dr. Suat İrfan Günsel'e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası” takdim edildi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'i temsilen KKTC'de bulunan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Çakıcı; Türk dünyası kültür sanatına ve TÜRKSOY'a yaptığı üstün katkılar nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası” takdim etti.

Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak hedefiyle 1993'te kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, bu yıl 30'uncu yaşını kutluyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulan TÜRKSOY'da bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva ve Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuz Yeri de gözlemci üye olarak yer alıyor.

"Dr. İrfan Suat Günsel'e şükranlarımızın bir nişanesi olarak takdim ediyorum"

TÜRKSOY, UNESCO ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” fotoğraf sergisinin açılışında düzenlenen madalya takdim töreninde konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Çakıcı, Türk dünyası ile küresel ölçekteki kültür-sanat evreni arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak hedefiyle 30 yıldır çalışmalarını sürdürdürdüklerini söyleyerek TÜRKSOY'un 30'uncu yaşını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023'te kutlamaktan ayrı bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. İrfan Suat Günsel'in Türk dünyasının tarihi, edebi ve sanatsal değerlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile buluşturan bir çok projenin hayata geçirilmesinde TÜRKSOY'un en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakıcı, “Bütün Türk coğrafyalarında; dili, tarihi ve kültürü ortak olan halklar arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi, ortak kültürü yaşatmayı kendisine temel amaç edinen ve bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği ve TÜRKSOY ile iş birliği içerisinde yürüttüğü festival, konser, sergi, sanatsal etkinlikler ve bilimsel çalışmalarla Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına üstün katkılar sunan Dr. İrfan Suat Günsel, çalışmalarıyla dünya barışı, dostluk ve kültürler arası etkileşimi de desteklemektedir. Sayın Dr. İrfan Suat Günsel'e bu değerli çabaları için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Şahsıma tevdi edilen TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası'nı almaktan onur duydum”

Rektör Suat İrfan Günsel ise Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından şahsına tevdi edilen TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası'nı almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Türk dünyasını yakınlaştırmak için 45 yıldır çalıştıklarını vurgulayan Dr. Günsel, Türk dünyasını bir araya getiren ilk iş birliği teşkilatı olarak 30 yıl önce kurulan ve bugüne kadar, kardeş halklar arasındaki ortak bağlara can suyu taşıyan pek çok çalışma yürüten TÜRKSOY ile aynı yolda yürümekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.