Dr. Toros ve Atalay anısına “Kalp Krizi Paneli“

Dr. Aykut Toros ve Dr. Ali Fuat Atalay anısına, “Kalp Krizi Paneli “ gerçekleştirildi.

GAÜ Millenium Senato Hall'de gerçekleşen panelde, GAÜ sağlık Meslek Yüksek Okulu Akademisyeni Doç. Dr. Hasan Acar, GAÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu, Smart Health Lıfe Center İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler konuşma gerçekleştirdi.

GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Akademisyeni Doç. Dr. Hasan Zafer Acar konuşmasına panelin Prof. Dr. Aykut Toros ve Dr. Ali Fuat Atalay anısına düzenlendiğini belirterek, “Her iki değerli hocamız kalp krizi nedeniyle vefat etti. Günümüzde ölümlerin yüzde 38'i kalp ve damar hastalıkları yüzündendir” dedi.

“Tanı ve teşhis son derece önemlidir”

GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu, Göğüs Ağrısı ve Akut Korner Sendromlar hakkında yaptığı konuşmada, ağrı kelimesinin tanımın yaparak, “Ağrı doku hasarı veya muhtemel doku hasarıyla birlikte olan ya da böyle bir hasar süresince tanımlanan, hoş olmayan duyusal ve emosyonel bir deneyimdir. Vücutta hasar olduğunu bize bildiren bir Alarm gibidir. O halde bu alarmları ciddiye almalıyız ve eğer bir alarm çalıyorsa ortada bir problem olduğunun bilincinde olmamız gerekmektedir” dedi.

Prof. Dr. Aytaçoğlu, “Vücudumuzda hayati organlarımızın yer aldığı bir bölge vardır. Biz bu bölgeye “Ölüm Dörtgeni ya da Ölüm Üçgeni” diyoruz. Bu bölge göğüs kafesi ile göbek arasında kalan bölgenin dörtgen veya üçgen şeklinde birleştirilmesiyle elde edilen bir bölgedir. O halde bir göğüs ağrısı varsa eğer; vücudunuz alarm veriyorsa, o bölgede birçok önemli organ olması sebebiyle tanı ve teşhis son derece önemlidir. Doğru tanı, doğru yaklaşım, doğru hikâye, doğru bilgi ve doğru tedavi yapmamıza yardımcı olur. Eğer göğüsten gelen ağrı kalp kökenli ise, biz buna ‘angina pektoris' ismini veriyoruz. Farklı bir isim vermemizin sebebi, göğüs ağrılarında kalpten kaynaklı problemlerde en yüksek oranının olması ve en yüksek görülen göğüs ağrısı olmasından dolayı. Angina pektoris direk olarak göğüs ağrısı olarak tanımlanabilir. Kan akışı olan damarlarda, kan akışı bir şekilde kesildiğinde kalp bize angina pektoris olarak alarm verecektir. Kan akışı durunca kalp kırılmış oluyor. Fakat bu kırılma tabi ki aşk hayatımızdaki kırılma değil. Kriz geçirirken kalp kasımız ölüyor. Bundan dolayı kırıldı tabirini kullanıyoruz” diye konuştu.

"Stresten uzak durarak, sağlıklı beslenip, spor yapmamız gerekmektedir”

Damar sertliğinden de bahseden Aytaçoğlu, “Damar sertliğinin temeli ilk 10 yılda atılır. Uzun bir süreçtir fakat ilk temelleri gençlik çağından atılır. Daha sağlıklı olabilmek için sigara kullanmamamız ve alkolden uzak durmamız gerekiyor. Stresten uzak durarak, sağlıklı beslenip, spor yapmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Smart Health Life Center İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Center ise konuşmasında, Kalp dışı Göğüs ağrıları konusunda bilgi verdi. Center, aort damarının yırtılması, aort kapağı daralması, kalp kasının genişlemesi, kalp kaslarının arasındaki sıvı birikimi ve nabzın artması ve çarpıntılara bağlı göğüs ağrısı gibi kalbin pompalama işlevinin durması gibi sorunlardan bahsetti. Center, “Meme kanseri de göğüs ağrısı yapar ve tanısı kolaydır. Memede kanser hücreleri yerleşmiş ise, sinir uçları ağrılar yapıyordur ve bu sürekli hissedilir. Böbrek yetmezliği, herhangi bir kanser türü, göğüs içine kan birikimi, ülser, reflü, safra kesesi taşları, pankreas kaynaklı hastalıklar, göğüs travma ve kırıkları, cilde ait viral hastalıklar gibi hastalıklar da göğüs hastalıklarına sebep oluyor. Fakat bu fiziksel hastalıklar dışında psikolojik sebeplerden dolayı göğüs ağrısı yapan hastalıklar da vardır. Bunların başında, depresyon, anksiyete, panik atak gibi hastalıklar gelmektedir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.